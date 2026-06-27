Occhio Milan, un club spagnolo si inserisce per l’obiettivo: affare in salita?

Il Milan valuta il profilo di Morten Hjulmand per rinforzare il centrocampo, con il tecnico Rúben Amorim che ne apprezza le qualità sia tecniche che professionali. Come riportato da Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l’interesse dei rossoneri deve fare i conti con la concorrenza internazionale, in particolare dell’Atlético Madrid, pronto a presentare un’offerta allo Sporting Lisbona. La situazione rimane fluida in vista della prossima stagione di Serie A.
Il gradimento di Amorim
Secondo Moretto, Hjulmand piace ad Amorim, che ne stima le qualità sia come calciatore sia come professionista.
La valutazione tecnica del centrocampista lo rende un profilo interessante per il nuovo corso rossonero, anche se al momento il reparto di centrocampo è già affollato.
Situazione mercato e investimenti del Milan
Il club ha effettuato un investimento importante per Gonçalo Ramos, e l’attenzione a Hjulmand deve essere valutata nel contesto delle priorità del mercato e dei limiti di spazio in rosa.
La strategia rossonera dovrà considerare equilibrio tra arrivi, uscite e gestione del budget. L’obiettivo è chiaro: ricostruire la squadra cercando di tornare in alto il prima possibile.
Concorrenza internazionale
Oltre all’interesse del Milan, l’Atlético Madrid osserva attentamente la situazione. Come indicato da Moretto:
“Hjulmand? Piace ad Amorim ed è innegabile. Lo stima come calciatore e professionista. Il Milan ha appena fatto un mega investimento per Ramos. Ad oggi c’è grande affollamento in mezzo al campo e ci sono altre squadre intenzionate a fare mosse per il centrocampista, come l’Atletico Madrid: il club spagnolo è pronto a porre un’offerta importante allo Sporting Lisbona.”
Il centrocampista danese resta quindi un obiettivo strategico, ma la concorrenza europea potrebbe complicare le operazioni dei rossoneri.