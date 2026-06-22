Quante critiche al nuovo corso del Milan: nel mirino c’è Cardinale!

Cardinale rivoluziona il Milan con una struttura snella e decisioni centralizzate. Il proprietario americano abbandona la delega per gestire direttamente le questioni strategiche del club.

Cardinale e il nuovo Milan: dalla delega al controllo diretto

La trasformazione organizzativa del Milan sotto Cardinale segna una rottura con il passato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport attraverso le analisi di Marco Guidi, il proprietario rossonero ha deciso di abbandonare la strategia della delega per occuparsi personalmente delle questioni cruciali. Non si tratta di un semplice cambio di pelle: è una dichiarazione d’intenti sulla gestione futura del club. Cardinale ha scelto Amorim come allenatore e ha strutturato intorno a lui un’organizzazione pensata per supportare le esigenze tattiche e di mercato di un tecnico moderno. L’obiettivo dichiarato è la creazione di un Milan finalmente competitivo.

La nuova architettura del club rispecchia un modello ben preciso. Guidi spiega che Cardinale ha optato per un team di lavoro snello, con aree di responsabilità chiare e interconnesse, piuttosto che concentrare il potere in una sola figura. Non è un singolo direttore sportivo a dettare legge, ma un intreccio di operatività, analisi e sostenibilità finanziaria. Il riferimento dichiarato è il Liverpool, dove Cardinale è stato secondo azionista per diversi anni e ha potuto osservare da vicino un modello di governance che funziona. Un’ambizione che Cardinale può permettersi di coltivare grazie all’esperienza diretta.

Le critiche di Pedullà: il Milan come tavolo da gioco

Non tutti condividono questa visione. Alfredo Pedullà ha espresso giudizi severi sulla gestione Cardinale, denunciando una strategia confusa e dilettantistica. Secondo il giornalista, il proprietario ha trasferito il potere di firma a un italiano senza chiarire i limiti effettivi della delega. Settimane spese a cercare compromessi, a risparmiare su ogni fronte, a comportarsi come se la costruzione di una squadra competitiva fosse un gioco da tavolo dove basta tornare indietro di caselle quando le cose non vanno. Le critiche puntano al cuore della questione: l’incapacità decisionale e la mancanza di una visione chiara.

Il contrasto tra le due letture è netto. Da un lato, Guidi descrive una struttura intelligente e ispirata ai modelli europei vincenti. Dall’altro, Pedullà vede solo improvvisazione e inefficienza, con i tifosi costretti a pagare il prezzo di una dirigenza inadeguata. La realtà è che il Milan continua a muoversi in una zona grigia: annunci di rifondazione senza risultati concreti, promesse di competitività senza i rinforzi necessari, una proprietà che alterna decisioni centralizzate a momenti di paralisi. Quale sia il vero volto di questa gestione diventerà chiaro solo dai risultati del campo e dal mercato che Cardinale sceglierà di costruire nei prossimi mesi per il Milan.

Cosa aspettarsi dalle prossime settimane? Il Milan avrà modo di dimostrare se la struttura snella e il controllo diretto di Cardinale producono risultati concreti. Il mercato sarà il primo banco di prova: se gli investimenti arriveranno e saranno coerenti con le ambizioni dichiarate, la strategia del proprietario avrà senso. Se invece continuerà il risparmio e le mezze misure, le critiche di Pedullà acquisteranno ancora più peso e il nuovo corso del Milan rischia di trasformarsi nell’ennesimo errore.