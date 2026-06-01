Rabiot al Napoli? Dipende tutto da una scelta del Milan: qual è la verità

Adrien Rabiot valuta l’addio al Milan per raggiungere Massimiliano Allegri al Napoli e ritornare in Champions League. La dirigenza rossonera fissa il prezzo della cessione a 20 milioni di euro, il doppio dell’investimento iniziale. Il francese, intanto, aspetta la decisione sull’allenatore rossonero per prendere la sua scelta.

Rabiot e Allegri: l’asse Milano-Napoli si accende

Il centrocampista francese è fortemente tentato dalla prospettiva di seguire il tecnico toscano nella sua nuova avventura sulla panchina dei partenopei. Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un accordo biennale, ha individuato in Rabiot l’innesto ideale per il suo centrocampo. L’operazione si inserisce in uno scenario più ampio: André-Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare la Campania, spingendo De Laurentiis a cercare un sostituto di caratura internazionale.

Come rivela la Gazzetta dello Sport, Rabiot accetta di buon grado il trasferimento anche per ragioni sportive. Il Napoli offre la vetrina della Champions League, competizione che il Milan non disputerà nella stagione 2026-2027.

Adrien Rabiot esulta durante una partita con la maglia del Milan

Milan, l’attesa per l’allenatore blocca tutto

Il club di Via Aldo Rossi ha investito circa 10 milioni complessivi (7 milioni di base più 2,5 di bonus) e ora richiede il doppio per autorizzare la cessione. Una cifra elevata, ma che consentirebbe ai rossoneri di realizzare una plusvalenza significativa. Il francese ha tuttavia deciso di non affrettare i tempi. Prima di accettare il trasferimento a Napoli, intende conoscere il nuovo allenatore del Milan e ascoltare i suoi piani. Solo dopo un confronto faccia a faccia con il nuovo tecnico rossonero, Rabiot valuterà se rimanere a Milano o trasferirsi in Campania.

La situazione rimane in sospeso perché il Milan non ha ancora comunicato ufficialmente il nome del suo nuovo condottiero. Senza questa informazione, Rabiot non può prendere una decisione definitiva. Nel calciomercato estivo che sta per accendersi, l’asse Milano-Napoli su Rabiot rappresenta uno dei nodi più complessi da sciogliere, con il futuro del centrocampista ancora completamente aperto.