Rabiot-Napoli, il Milan ha deciso: il messaggio comunicato a Manna e De Laurentiis

Adrien Rabiot è legato al Milan con un contratto fino al 2028 e il club rossonero non intende fare regali a Massimiliano Allegri, neo allenatore del Napoli.

Allegri punta Rabiot anche al Napoli: la richiesta a De Laurentiis

Massimiliano Allegri ha indicato il centrocampista francese come profilo ideale per rafforzare la squadra azzurra. Il tecnico livornese vuole ritrovare uno dei suoi fedelissimi anche in Campania, sfruttando l’appeal della Champions League che il Napoli disputerà e il Milan no. La mossa segue il passaggio di Allegri dalla panchina rossonera a quella partenopea, e rappresenta un tentativo concreto di portare con sé un elemento di fiducia nel nuovo progetto.

La proposta è stata sottoposta a De Laurentiis e Manna come soluzione per il centrocampo napoletano. Tuttavia, il Milan non ha intenzione di piegarsi alle pressioni esterne o ai ricatti impliciti legati al cambio di allenatore.

Il Milan non cede: Rabiot partirà solo a cifre importanti

Il Diavolo ha chiarito la sua posizione senza ambiguità. Rabiot ha un contratto fino a giugno 2028 e il Milan non lo lascerà partire per una semplice operazione di comodo. L’ultima parola spetta esclusivamente al club rossonero, che valuterà esclusivamente offerte concrete e sostanziose. Nessun regalo, nessun ricatto: la linea è ferma.

Questa posizione riflette una scelta strategica netta. Il Milan non intende svuotarsi di elementi utili per fare favori a chi ha appena abbandonato la panchina rossonera, indipendentemente dall’importanza tattica che quel giocatore riveste per il nuovo progetto altrui. La gestione del mercato in uscita rimane saldamente nelle mani della dirigenza milanista.

Quale scenario si prospetta per Rabiot? Se il Napoli intende veramente il francese, dovrà presentare un’offerta importante che giustifichi una cessione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto. Diversamente, Rabiot resterà al Milan e continuerà a rappresentare una pedina centrale nel centrocampo rossonero per la prossima stagione.

La questione Rabiot al Napoli rimane aperta, ma i giochi sono definiti: il Milan tiene saldamente in mano il controllo della situazione e non farà sconti per Allegri o per nessun altro. Il centrocampista francese partirà solo di fronte a un’offerta che soddisfi pienamente le esigenze economiche e strategiche del club rossonero.