Ramos al Milan: Amorim vuole l’attaccante del PSG: spunta la cifra ufficiale

Gonçalo Ramos è il profilo individuato dal Milan per l’attacco. L’operazione con il PSG ha un costo preciso e ufficiale secondo la Gazzetta dello Sport.

Ramos e il Milan: l’identikit dell’attaccante di Amorim

Ruben Amorim ha fornito le sue indicazioni al mercato rossonero e il nome uscito con forza è quello del centravanti portoghese. Non è casuale: Ramos attacca la profondità, segna con regolarità, ha maturato un’esperienza importante al Paris Saint-Germain dopo gli esordi al Benfica. A 25 anni rappresenta il compromesso ideale tra gioventù e bagaglio internazionale. Il Milan aveva l’obbligo di lavorare per un attaccante affidabile questa estate, indipendentemente da riorganizzazioni societarie o cambi in panchina. Olivier Giroud ha dato un apporto memorabile, ma l’età era avanzata.

Nel 2023 il PSG pagò il Benfica 65 milioni per il portoghese, con ulteriori 15 milioni in bonus. Quella cifra oggi è minore e viene ridimensionata dalla volontà dello stesso Ramos di trovare una situazione dove scendere in campo con maggiore regolarità. Il Milan offre meno di 40 milioni, il club parigino ne chiede circa 45 tra parte fissa e bonus. Jorge Mendes, agente del giocatore, è già al lavoro per limare i dettagli della trattativa.

Contratto e cifre: come il Milan convince Ramos

Qual è l’arma principale per convincere il portoghese? Un contratto pluriennale da 4 milioni a stagione. Non è una cifra monstre, ma rappresenta un investimento serio su un attaccante che il nuovo tecnico rossonero ha esplicitamente richiesto. Mendes conosce bene l’ambiente italiano e i meccanismi del mercato europeo.

La distanza tra domanda e offerta è colmabile. Ramos ha già giocato ai massimi livelli, conosce la pressione e la visibilità del grande calcio. Una mossa intelligente del Milan quella di puntare su un profilo che non è una scommessa ma un calciatore già formato, con alle spalle stagioni europee e gare internazionali.

Nei prossimi giorni la trattativa entrerà nel vivo: gli uomini mercato rossoneri lavoreranno per avvicinare le posizioni, Mendes continuerà a mediare tra Milano e Parigi. L’obiettivo è chiudere prima del ritiro estivo, quando Amorim avrà bisogno di lavorare con la squadra al completo e con una rosa definita. Gonçalo Ramos al Milan rappresenterebbe il segnale concreto di una strategia offensiva costruita intorno alle indicazioni tattiche del nuovo allenatore.