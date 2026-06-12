Rangnick-Milan, arrivata la decisione finale: c’è l’annuncio

Ralf Rangnick ha detto no al Milan. Il tecnico tedesco restituisce la palla ai rossoneri dopo che la dirigenza non ha risposto entro il termine fissato prima dell’inizio dei Mondiali. Secondo quanto rivelano Matteo Moretto e Fabrizio Romano, Rangnick aveva chiesto chiarezza prima che iniziassero le competizioni internazionali. Il manager austriaco voleva garanzie concrete sulla libertà decisionale, sulla gestione della squadra e sulla possibilità di portare il suo staff tecnico fidato. Il Milan non ha fornito queste assicurazioni nei tempi richiesti.

Milan e Rangnick: idee diverse

Fabrizio Romano conferma che il problema non è stato il tecnico, bensì la mancanza di tempestività del Milan. La dirigenza rossonera ha tentennato quando era il momento di decidere, lasciando che l’opportunità sfumasse. La questione non era solo contrattuale. Moretto evidenzia un elemento tattico e relazionale che ha contribuito all’allontanamento: la coesistenza tra Rangnick e Ibrahimovic:

“La figura di Ibra vicina a quella di Rangnick, per quello che è successo in passato e anche per il tipo di modalità di lavoro, di figura e di personalità non era facile da far coesistere”.

Due personalità forti, due visioni diverse del calcio e della gestione: questo conflitto potenziale ha pesato nella valutazione finale del tecnico tedesco.

Rangnick tra i tifosi del Milan

Ibrahimovic e l’ostacolo invisibile nel progetto Milan

La presenza di Zlatan Ibrahimovic, già consulente senior di Cardinale, rappresentava un’incognita per Rangnick. Il tedesco non voleva interferenze su decisioni chiave e non era disposto a condividere il controllo tattico e strategico con altre figure di spicco. La storia tra i due, gli attriti passati, le diverse filosofie di lavoro: tutto questo ha creato una situazione ingestibile prima ancora che Rangnick mettesse piede a Milanello.

Il Milan perde così un’occasione concreta di ricostruzione. Rangnick avrebbe portato una metodologia chiara, un’organizzazione strutturata e un’esperienza europea consolidata. Invece, la società rimane senza una direzione tecnica definita e continua a muoversi tra vari nomi: Glasner, Amorim, Jaissle. Ogni giorno che passa,le ambizioni di Cardinale si allontanano e cominciano a pesare sui tifosi.

Lo scenario futuro è complicato. Il Milan dovrà accelerare su un nuovo allenatore e una nuova struttura tecnica, ma l’indecisione su Rangnick ha bruciato settimane preziose. La ricostruzione che sembrava tracciata adesso deve trovare una nuova strada.