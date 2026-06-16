Romano conferma: “C’è l’interesse per questo top del Milan”

Adrien Rabiot divide il mercato italiano. Il centrocampista del Milan attira l’interesse concreto del Napoli, che valuta il colpo per la prossima stagione.

Rabiot e il Napoli: il vecchio pallino di Manna riaffiora, ancor di più con Allegri

Secondo Fabrizio Romano, l’apprezzamento del club azzurro per il francese non è recente. Il direttore sportivo del Napoli Manna lo aveva già nel mirino prima che il Milan lo acquisisse, e ora l’interesse ritorna in primo piano. Romano ha confermato in diretta DAZN: “L’apprezzamento da parte del Napoli c’è. Manna prima che lo prendesse il Milan la scorsa già ci stava pensando. Al Napoli piace tantissimo“. L’arrivo probabile di Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea accelererebbe la trattativa: il tecnico conosce bene il giocatore e potrebbe rappresentare un elemento decisivo per convincerlo al trasferimento.

Il profilo di Rabiot corrisponde perfettamente alle esigenze tattiche del Napoli in ricostruzione. Fisicità, tecnica e esperienza internazionale sono qualità che la dirigenza azzurra cerca per il centrocampo del futuro. La squadra partenopea ha già individuato nel francese una priorità di mercato, trasformando un interesse passato in una vera e propria operazione.

Il Milan frena: nessuna decisione di cessione

Da Via Aldo Rossi la posizione è cristallina: la dirigenza rossonera non intende smantellare il centrocampo. Romano ha precisato che il Milan non ha preso alcuna decisione in uscita e sta prendendo tempo. La squadra non vuole accelerare processi di cessione che potrebbero indebolire un reparto rivelatosi decisivo nella stagione in corso.

I numeri confermano il valore di Rabiot: 29 presenze con 28 da titolare, 6 gol e 4 assist rappresentano un contributo significativo. Un gol ogni 425 minuti dimostra la sua continuità realizzativa. Perdere una pedina del genere comporterebbe uno sforzo notevole per ricostruire l’equilibrio tattico. Il Milan valuta il mantenimento della rosa come prioritario rispetto a operazioni di mercato precipitose.