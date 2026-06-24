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Salta l’affare per il Milan e va alla Juventus? L’ultima novità di mercato spiazzano

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Salta l’affare per il Milan e va alla Juventus? L’ultima novità di mercato spiazzano
Cardinale esamina documentazione in ufficio Milan
Cardinale legge documentazione in ufficio Milan con logo ACM sullo sfondo

Leon Goretzka verso la Juventus? Il centrocampista tedesco può trasferirsi in Serie A solo se Khephren Thuram lascia Torino. Il Milan aveva provato a chiudere l’operazione circa un mese fa. L’allora direttore sportivo Igli Tare aveva raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore e il Bayern Monaco per portare Goretzka a parametro zero a Milanello. Il crollo contro il Cagliari, gli esoneri e i tempi lunghi della ricostruzione voluta da Cardinale hanno fatto saltare tutto. Il progetto rossonero si è dissolto in pochi giorni.

Juventus su Goretzka: la condizione è Thuram

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus ha individuato in Goretzka l’alternativa ideale per il centrocampo. La mossa bianconera dipende dalla cessione di Khephren Thuram: se il centrocampista francese dovesse partire, la Juve piomberebbe sul tedesco. Diversi club europei hanno già manifestato interesse per Thuram, compreso il PSG che nelle ultime settimane ha accelerato i contatti.

Goretzka rimane uno dei migliori profili disponibili a zero euro sul mercato. La sua esperienza al Bayern Monaco, la qualità tecnica e la capacità di giocare in diversi ruoli lo rendono appetibile per i top club europei. La Juventus lo conosce bene e sa di poter chiudere facilmente l’operazione dal punto di vista economico, considerando lo status di svincolato del giocatore.

Goretzka in maglia Bayern Monaco durante una partita, gesticola verso i compagni in campo
Goretzka durante una partita con il Bayern Monaco

Il Milan ha perso l’occasione: cosa è accaduto

Il Milan ha perso non solo Goretzka, ma anche tempo prezioso nel ricostruire un’intera struttura. Mentre i rossoneri sono rimasti fermi nei casting per trovare il nuovo direttore sportivo, altri club hanno iniziato a muoversi concretamente sul mercato. La Juventus ora minaccia di chiudere un’operazione che il Milan aveva già in pugno.

Redazione SpaziMilan
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