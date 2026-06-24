Salta l’affare per il Milan e va alla Juventus? L’ultima novità di mercato spiazzano

Leon Goretzka verso la Juventus? Il centrocampista tedesco può trasferirsi in Serie A solo se Khephren Thuram lascia Torino. Il Milan aveva provato a chiudere l’operazione circa un mese fa. L’allora direttore sportivo Igli Tare aveva raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore e il Bayern Monaco per portare Goretzka a parametro zero a Milanello. Il crollo contro il Cagliari, gli esoneri e i tempi lunghi della ricostruzione voluta da Cardinale hanno fatto saltare tutto. Il progetto rossonero si è dissolto in pochi giorni.

Juventus su Goretzka: la condizione è Thuram

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus ha individuato in Goretzka l’alternativa ideale per il centrocampo. La mossa bianconera dipende dalla cessione di Khephren Thuram: se il centrocampista francese dovesse partire, la Juve piomberebbe sul tedesco. Diversi club europei hanno già manifestato interesse per Thuram, compreso il PSG che nelle ultime settimane ha accelerato i contatti.

Goretzka rimane uno dei migliori profili disponibili a zero euro sul mercato. La sua esperienza al Bayern Monaco, la qualità tecnica e la capacità di giocare in diversi ruoli lo rendono appetibile per i top club europei. La Juventus lo conosce bene e sa di poter chiudere facilmente l’operazione dal punto di vista economico, considerando lo status di svincolato del giocatore.

Il Milan ha perso l’occasione: cosa è accaduto

Il Milan ha perso non solo Goretzka, ma anche tempo prezioso nel ricostruire un’intera struttura. Mentre i rossoneri sono rimasti fermi nei casting per trovare il nuovo direttore sportivo, altri club hanno iniziato a muoversi concretamente sul mercato. La Juventus ora minaccia di chiudere un’operazione che il Milan aveva già in pugno.