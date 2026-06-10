“Situazione surreale”, Moretto lancia l’allarme: cosa sta accadendo in casa Milan

Matteo Moretto rivela che il Milan si sta avvicinando alla decisione finale per la panchina, dopo settimane di colloqui telematici che ora si trasformeranno in incontri fisici. La scelta potrebbe arrivare entro il prossimo venerdì.

Glasner blocca le altre offerte, ma è ancora in standby

Secondo l’esperto di mercato, Oliver Glasner ha messo in standby tutte le altre proposte ricevute. Il tecnico ha rinunciato a valutare le chiamate dal Feyenoord e da club tedeschi per attendere una risposta concreta dalla dirigenza rossonera:

“Glasner ha messo in standby le chiamate del Feyenoord, dei club in Germania perché spera di avere una risposta prima possibile. È più di una settimana, parliamo di 8 giorni rispetto al colloquio di 6 ore di martedì scorso, quindi certamente è un discorso che è ancora in standby”.

La dirigenza rossonera continua le sue valutazioni finali senza fretta apparente, nonostante le critiche montanti per i tempi dilatati. L’organigramma ancora incompleto rappresenta un ritardo che preoccupa l’ambiente: a pochi giorni dal raduno, il Milan non ha ancora definito le figure chiave della sua struttura tecnica e dirigenziale.

Moretto netto: “Situazione surreale”

La decisione per il nuovo allenatore e il nuovo ds è quindi vicina, ma non è ancora arrivata. Moretto sottolinea come queste tempistiche siano più lunghe del normale:

“La situazione a mio modo di vedere è surreale perché comunque sono passate tante settimane, ma non c’è ancora una decisione presa. Vi posso dire che siamo arrivati sicuramente verso la parte finale di questi colloqui, si è passati dalle call, agli incontri fisici. Quindi, comunque, il Milan sta si sta avvicinando alla scelta finale, alla decisione finale>”

La prossima settimana sarà decisiva per capire effettivamente quale direzione prenderà il club. L’esperto di mercato si aspetta che il Milan incontri le figure chiave destinate all’organigramma entro questo venerdì, proprio per accelerare il processo decisionale. Glasner rimane in attesa e il Milan deve comunicare le sue decisioni finali prima che i candidati accettino altre proposte. La finestra temporale per chiudere il capitolo allenatore si sta definitivamente restringendo.