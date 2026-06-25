“Sogna il Milan”, la trattativa per il big italiano entrare nel vivo: i dettagli

Nicolò Zaniolo ha detto no all’Udinese. Il riscatto da 10 milioni è stato completato dal club friulano, ma l’attaccante classe 1999 pretende un adeguamento salariale che la società non intende concedere.

Zaniolo all’Udinese: il riscatto che non basta

Secondo il Corriere della Sera, lo scontro è frontale. Zaniolo e il suo agente Claudio Vigorelli chiedono 3 milioni di euro netti annui o il prolungamento del contratto fino al 2031. L’Udinese offre il mantenimento dei 1,8 milioni attuali fino al 2029. Non c’è spazio per compromessi. Con l’apertura del mercato fissata per il 29 giugno, la situazione precipiterà rapidamente verso una soluzione drastica.

In 34 partite con la maglia bianconera, l’attaccante ha segnato 6 gol e fornito 7 assist sotto la guida di Kosta Runjaić. Prestazioni sufficienti a giustificare il riscatto dal Galatasaray, ma non abbastanza per convincere Zaniolo a restare alle stesse condizioni economiche. Questo è il vero problema: non si tratta di una negoziazione, ma di una frattura nata già prima della firma sulla carta.

Nicolò Zaniolo durante una partita in Serie A

Il Milan è la meta dei suoi sogni

Nella mente di Zaniolo c’è una destinazione precisa: secondo il Corriere della Sera, per lui il trasferimento al Milan sarebbe un sogno. Rúben Amorim costruisce il suo 3-4-2-1 attorno a due trequartisti, e lui rappresenterebbe un’alternativa credibile a Francisco Trincão per questo ruolo.

La Lazio di Gennaro Gattuso rimane in agguato, ma il trasferimento presenterebbe complicazioni gravi. La convivenza nello spogliatoio biancoceleste tra Zaniolo e Mattia Zaccagni è compromessa da vicende personali documentate dalle cronache sportive. Entro fine giugno il quadro si chiarirà. L’Udinese, intanto, incasserebbe tra i 15 e i 20 milioni dal cartellino di un attaccante che ha dimostrato di meritare una piazza più ambiziosa. Il calciomercato estivo per Zaniolo comincerà con questa pressione: il Milan rappresenta l’unica opzione che soddisfa contemporaneamente ambizioni personali e necessità tattiche.