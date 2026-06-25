Sorpresa Milan, cessione ad un passo: dice addio per quasi 35 milioni

Santi Gimenez verso il Porto con offerta di 28 milioni più 7 di bonus. Come riporta Deportes Total MX, il Milan starebbe per cedere l’attaccante, che non ha rispettato le attese rossonere.

Gimenez al Porto: Farioli lo vuole subito

Il club portoghese accelera per assicurarsi il numero 7 rossonero. Francesco Farioli ha identificato l’attaccante messicano come priorità assoluta per la prossima stagione, e il Porto non intende perdere tempo nelle negoziazioni. La proposta formulata al Milan ammonta a una base di 28 milioni di euro, con ulteriori 7 milioni legati al raggiungimento di bonus.

Per il Milan, questa trattativa rappresenta l’occasione di uscire da una situazione diventata insostenibile. Gimenez non ha offerto alcun contributo reale al progetto rossonero in questa stagione. In campionato ha segnato zero gol e l’unica rete ufficiale è arrivata in Coppa Italia contro il Lecce, un bilancio che evidenzia il fallimento completo dell’investimento.

Gimenez esulta con la maglia del Milan

Milan, il messicano è stato un fallimento: cessione inevitabile

Le statistiche di Gimenez in questa annata sono impietose. Zero reti in Serie A rappresentano un fallimento inaccettabile per un attaccante di ruolo, soprattutto considerando il progetto che il Milan aveva immaginato al momento dell’acquisizione.

Accettare l’offerta del Porto significa anche riconoscere l’errore nella valutazione iniziale del giocatore. Il club rossonero avrebbe l’opportunità di recuperare una parte significativa dell’investimento e di fare spazio in rosa per profili più affidabili. La priorità di Amorim è quella di costruire un attacco competitivo, e la partenza di Gimenez libera risorse e spazi importanti per operazioni più concrete, come Goncalo Ramos o Nicolas Jackson.

Lo scenario futuro appare delineato: il Porto insiste, Farioli lo aspetta, il Milan ha tutto l’interesse a concludere rapidamente. Le prossime settimane determineranno se questa operazione si trasformerà in un trasferimento ufficiale, ma le fondamenta per la partenza di Gimenez sono già solide.