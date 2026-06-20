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Tare rompe il silenzio: messaggio netto sulla situazione del Milan

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Tare rompe il silenzio: messaggio netto sulla situazione del Milan
Igli Tare durante una riunione con la dirigenza del Milan in un incontro estivo
Igli Tare in discussione con dirigenti Milan in una riunione all'aperto, con Ibrahimovic e Allegri presenti

Igli Tare, ex direttore sportivo rossonero, interviene nel caos Milan con dichiarazioni a Sportmediaset che fotografano una realtà spietata: il club naviga senza bussola e i suoi migliori talenti stanno già cercando la porta d’uscita. L’ex dirigente, esonerato dopo il fallimento Champions insieme a Moncada, Furlani e Allegri, non usa giri di parole. “Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio” è il suo appello, una frase che suona più come una critica che come un augurio.

Leao e il ciclo chiuso: la continuità che non arriva mai

Su Rafael Leao, Tare è netto: il desiderio del portoghese di cercare nuove esperienze non è capriccio, ma segnale di una relazione logora. “Quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso”, spiega l’ex ds. Le sue qualità tecniche restano indiscutibili, ma manca quello che avrebbe dovuto essere il fondamento: la continuità di rendimento stagionale e l’assenza di problemi fisici ricorrenti.

Allegri al Napoli: la scelta che il Milan non ha fatto

Tare giudica saggia la decisione del Napoli di affidarsi ad Allegri, allenatore che rappresenta stabilità e competenza nel calcio italiano. Una frecciata sottile al Milan, che ha scelto il caos dirigenziale invece della continuità di una figura di peso. “È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha. Io e Max ci sentiamo spesso”, dichiara l’ex dirigente.

Il messaggio di Tare, pur misurato nelle parole, è inequivocabile. Il Milan deve trovare equilibrio e un progetto serio, non continuare a bruciare talenti e figure tecniche. La prossima finestra di mercato sarà decisiva: il club dovrà dimostrare che la nuova gestione sa dove vuole andare, altrimenti il rischio è che altri campioni seguano la strada di Leao verso la porta d’uscita.

Redazione SpaziMilan
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