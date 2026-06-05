Ufficializzato il calendario della Serie A 26/27: le 38 giornate del Milan

Il Milan conosce il proprio percorso nella Serie A 2026/27. Il calendario del nuovo campionato è stato ufficializzato oggi a Parma durante l’evento organizzato dalla Lega Serie A. La squadra rossonera debutterà contro il Torino e affronterà subito alcune sfide di grande livello nelle prime settimane. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano il derby con l’Inter, le gare contro Juventus e Napoli e un finale che potrebbe avere un peso importante nella corsa agli obiettivi stagionali.
Un avvio impegnativo per i rossoneri
Il Milan inizierà le prime dieci giornate affrontato diverse big.
Un calendario che metterà subito alla prova i rossoneri, chiamati a trovare rapidamente continuità di risultati per rispondere ad una stagione terminata nel peggiore dei modi.
Il calendario completo del Milan in Serie A 2026/27
1ª giornata: Torino-Milan
2ª giornata: Milan-Venezia
3ª giornata: Juventus-Milan
4ª giornata: Milan-Lazio
5ª giornata: Lecce-Milan
6ª giornata: Milan-Sassuolo
7ª giornata: Atalanta-Milan
8ª giornata: Milan-Udinese
9ª giornata: Bologna-Milan
10ª giornata: Milan-Inter
11ª giornata: Genoa-Milan
12ª giornata: Milan-Frosinone
13ª giornata: Cagliari-Milan
14ª giornata: Milan-Parma
15ª giornata: Napoli-Milan
16ª giornata: Milan-Como
17ª giornata: Monza-Milan
18ª giornata: Milan-Fiorentina
19ª giornata: Roma-Milan
20ª giornata: Milan-Torino
21ª giornata: Frosinone-Milan
22ª giornata: Milan-Juventus
23ª giornata: Bologna-Milan
24ª giornata: Inter-Milan
25ª giornata: Milan-Genoa
26ª giornata: Como-Milan
27ª giornata: Milan-Cagliari
28ª giornata: Sassuolo-Milan
29ª giornata: Milan-Atalanta
30ª giornata: Monza-Milan
31ª giornata: Fiorentina-Milan
32ª giornata: Milan-Napoli
33ª giornata: Lecce-Milan
34ª giornata: Lazio-Milan
35ª giornata: Milan-Parma
36ª giornata: Roma-Milan
37ª giornata: Milan-Venezia
38ª giornata: Udinese-Milan