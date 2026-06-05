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Ufficializzato il calendario della Serie A 26/27: le 38 giornate del Milan

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Ufficializzato il calendario della Serie A 26/27: le 38 giornate del Milan
Esultanza collettiva dei giocatori del Milan durante una partita di Serie A
Giocatori del Milan esultano sul campo durante una partita di Serie A, con staff e tifosi sullo sfondo

Il Milan conosce il proprio percorso nella Serie A 2026/27. Il calendario del nuovo campionato è stato ufficializzato oggi a Parma durante l’evento organizzato dalla Lega Serie A. La squadra rossonera debutterà contro il Torino e affronterà subito alcune sfide di grande livello nelle prime settimane. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano il derby con l’Inter, le gare contro Juventus e Napoli e un finale che potrebbe avere un peso importante nella corsa agli obiettivi stagionali.

Un avvio impegnativo per i rossoneri

Il Milan inizierà le prime dieci giornate affrontato diverse big.

Un calendario che metterà subito alla prova i rossoneri, chiamati a trovare rapidamente continuità di risultati per rispondere ad una stagione terminata nel peggiore dei modi.

Giocatori del Milan in cerchio durante una partita allo stadio, indossano le maglie rossonere a strisce
Giocatori del Milan esultano durante una partita in Serie A

Il calendario completo del Milan in Serie A 2026/27

1ª giornata: Torino-Milan

2ª giornata: Milan-Venezia

3ª giornata: Juventus-Milan

4ª giornata: Milan-Lazio

5ª giornata: Lecce-Milan

6ª giornata: Milan-Sassuolo

7ª giornata: Atalanta-Milan

8ª giornata: Milan-Udinese

9ª giornata: Bologna-Milan

10ª giornata: Milan-Inter

11ª giornata: Genoa-Milan

12ª giornata: Milan-Frosinone

13ª giornata: Cagliari-Milan

14ª giornata: Milan-Parma

15ª giornata: Napoli-Milan

16ª giornata: Milan-Como

17ª giornata: Monza-Milan

18ª giornata: Milan-Fiorentina

19ª giornata: Roma-Milan

20ª giornata: Milan-Torino

21ª giornata: Frosinone-Milan

22ª giornata: Milan-Juventus

23ª giornata: Bologna-Milan

24ª giornata: Inter-Milan

25ª giornata: Milan-Genoa

26ª giornata: Como-Milan

27ª giornata: Milan-Cagliari

28ª giornata: Sassuolo-Milan

29ª giornata: Milan-Atalanta

30ª giornata: Monza-Milan

31ª giornata: Fiorentina-Milan

32ª giornata: Milan-Napoli

33ª giornata: Lecce-Milan

34ª giornata: Lazio-Milan

35ª giornata: Milan-Parma

36ª giornata: Roma-Milan

37ª giornata: Milan-Venezia

38ª giornata: Udinese-Milan

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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