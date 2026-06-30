ULTIM’ORA MILAN – Ora è ufficiale, Ramos ha firmato: i dettagli del contratto

Gonçalo Ramos è ufficialmente un giocatore del Milan. L’attaccante portoghese ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza giugno 2031, completando così il primo colpo di mercato rossonero in questa sessione.

Ramos al Milan: il nuovo numero 9 arriva dal PSG

Il trasferimento è stato ufficializzato dal club rossonero in queste ore. Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Ramos proviene dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, dove ha accumulato 131 presenze e 45 gol in tutte le competizioni. Con i francesi ha vinto tre Campionati, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, oltre a due Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA. Un palmarès che testimonia il valore assoluto dell’investimento.

La carriera di Ramos è iniziata nel settore giovanile dell’Olhanense prima di approdare al Benfica, dove ha completato la sua formazione fino all’esordio tra i professionisti nel 2019. Con la squadra di Lisbona ha superato le 100 presenze ufficiali e realizzato 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più interessanti del calcio portoghese e contribuendo alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23.

Gonçalo Ramos in azione con la maglia del PSG

Esperienza internazionale: Mondiale e Nations League con il Portogallo

Con la Nazionale portoghese Ramos ha debuttato nel novembre 2022. Ha preso parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e ha conquistato la UEFA Nations League nella stagione 2024/25, dimostrando di sapersi confrontare ai massimi livelli della competizione internazionale. La sua esperienza a PSG lo ha esposto costantemente alle sfide europee più importanti.

L’arrivo di Ramos colma il vuoto lasciato in attacco dal Milan, offrendo a Amorim un centravanti di esperienza e comprovato valore. Il contratto fino al 2031, da 7 milioni di euro a stagione, rappresenta un impegno pluriennale che il club ha scelto di sottoscrivere, puntando sulla continuità del progetto tattico e sulla capacità dell’attaccante di adattarsi al calcio italiano. La rosa rossonera inizia così a prendere forma in vista della prossima stagione, con il Milan che ora dovrà concentrarsi su altri reparti per completare l’organico secondo le indicazioni di Amorim e la strategia di calciomercato del club.