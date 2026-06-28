ULTIM’ORA MILAN- Si avvicina il secondo colpo dopo Ramos: accordo trovato!

Il Milan è vicinissimo ad Antonio Silva, il terzo portoghese in arrivo in quest’estate dopo l’allenatore Ruben Amorim e l’attaccanta Goncalo Ramos. L’accordo col giocatore è stato già trovato, secondo quanto riporta Nicolò Schira.

Milan scatenato: accordo per Antonio Silva

Il Milan non si ferma sul mercato. Dopo l’esoso acquisto di Goncalo Ramos, il club sarebbe al lavoro per chiudere già nelle prossime ore l’acquisto del difensore Antonio Silva dal Benfica. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, le parti avrebbero già trovato l’accordo sul contratto per un accordo fino al 2031 da 3 milioni a stagione. Il giocatore sarebbe entusiasta di unirsi al progetto rossonero, al punto che avrebbe già messo in stand-by tutte le altre offerte provenienti dall’Inghilterra e dall’Arabia Saudita.

Antonio Silva durante una partita con il Benfica

Le cifre dell’affare: blitz di Gerry Cardinale

Parte ora la trattativa con il Benfica. I contatti sono stati già avviati, con Gerry Cardinale che si sta muovendo in prima persona con un blitz in Portogallo per favorire questo acquisto. Le cifre dell’affare dovrebbero stanziarsi attorno ai 20 milioni di euro e già nelle prossime ore il club rossonero potrebbe effettuare l’offerta decisiva. Dopo quasi un mese di indecisioni e immobilismo, quindi, il Milan ha finalmente avviato l’accelerata decisiva per il suo calciomercato con un doppio colpo in sala portoghese: Goncalo Ramos e Antonio Silva sono pronti per infiammare San Siro.