Addio Baresi, il calcio italiano si ferma: iniziativa da brividi

Franco Baresi, leggenda del Milan e icona mondiale del calcio, si è spento oggi all’età di 66 anni. Il calcio italiano si ferma per rendere omaggio al mitico numero 6 rossonero.

Baresi scomparso: il calcio italiano si raccoglie in silenzio

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le amichevoli in programma oggi e nel fine settimana in Italia. Una decisione che testimonia l’importanza mondiale della figura scomparsa e il peso che Baresi continua a rappresentare nel calcio italiano e internazionale, ben oltre i confini del Milan. Baresi non è stato solo un giocatore straordinario. La sua figura rappresenta uno standard di professionalità, lealtà e classe che ha segnato generazioni di milanisti e calciatori.

Tante icone del passato si sono affollate nel ricordo di un’icona nel mondo del calcio e del milanismo. Mediaset ha reso disponibile per tutti la partita d’addio di Franco Baresi, permettendo a chiunque di riscoprire il calcio di un’epoca dove la difesa era arte pura. I messaggi di cordoglio arrivano da Perth, dove il Milan gioca in questo momento, fino ai vertici della società. Persino Leao e Cardinale ricordano l’eredità lasciata dal capitano scomparso, riconoscimento che evidenzia come Baresi trascenda ogni logica di mercato o generazione calcistica.

Martedì i funerali: Milano si ferma per l’ultimo saluto

Martedì a Milano si celebreranno i funerali di Franco Baresi. La città si raccoglierà per salutare l’ultimo grande libero della storia del calcio italiano, colui che ha incarnato come pochi altri il significato profondo di indossare la maglia rossonera. Non è solo una questione di titoli vinti, ma di come ha rappresentato il Milan nel mondo per decenni, con dignità e classe. Oggi il calcio italiano e mondiale perde una figura che ha travalicato lo sport stesso, diventando simbolo di un’epoca e di valori che il Milan continua a cercare nel presente.