Addio Fofana, il Milan ha scelto il sostituto: arriva dal campionato portoghese

Gorby rappresenta il piano alternativo del Milan in caso di addio di Fofana. Secondo quanto raccolto da TMW, i rossoneri hanno avviato sondaggi nelle ultime ore con il Braga per il centrocampista franco-haitiano classe 2002.

Gorby: il talento portoghese che piace al Milan

Il giovane mediano del club lusitano è contrattualmente legato fino al 2028 e il Braga ne valuta il cartellino intorno ai 20 milioni di euro. Non è il primo interesse rossonero in Portogallo: la dirigenza di via Aldo Rossi continua a guardare con attenzione al mercato portoghese, dove spesso trovano occasioni interessanti a costi contenuti.

Gorby rappresenta una soluzione giovane e duttile per la mediana. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto al sistema tattico di Amorim, capace di garantire sia copertura difensiva che qualità nella circolazione palla. A 22 anni dispone ancora di margini di crescita significativi, elemento che giustifica l’interesse rossonero.

Fofana e il nodo della permanenza a Milano

Qual è lo scenario che attiva la pista Gorby? L’eventuale partenza di Fofana dalla mediana rossonera. Il francese rimane un elemento di valore, ma il Milan prepara alternative concrete nel caso di una sua cessione estiva, ipotesi che al momento è sul tavolo.

C’è tanta concorrenza per il giocatore del Braga, con il Manchester United che ha già manifestato interesse. Questo elemento complica leggermente i piani milanisti, poiché i Red Devils dispongono di risorse economiche superiori e potrebbero accelerare i tempi per chiudere l’affare molto rapidamente.

Lo scenario futuro dipenderà dalle scelte sul futuro di Fofana e dall’evoluzione del mercato rossonero. Se il francese dovesse lasciare Milano, Gorby potrebbe diventare un’operazione concreta in tempi brevi. Diversamente, la pista resterà congelata per quando il Milan avrà maggiore chiarezza sulla composizione definitiva della propria mediana, con il rischio però di subire il sorpasso da parte di altri club come il Manchester United.