Addio Leao, chi ha bussato la porta del Milan: spunta la verità sul Chelsea

Rafa Leao lascerà il Milan, ma le pretendenti non si fanno avanti: il Chelsea non avanza, la Turchia presenta offerte concrete mentre il portoghese aspetta i top campionati europei.

Leao e le proposte concrete: solo la Turchia si muove

L’interesse del Chelsea per Rafa Leao rimane una suggestione priva di fondamento. Come rivela Fabrizio Romano, i Blues non stanno lavorando all’operazione e hanno già coperto quella zona di campo con Morgan Rodgers. Il club londinese non ha mosso alcun passo ufficiale, smontando le voci circolate nelle ultime ore.

Al momento le uniche offerte scritte per Leao provengono dalla Turchia. Dalla Saudi Arabia sono iniziati movimenti esplorativi ma senza ancora trasformarsi in proposte formali. Il giocatore aspetta sviluppi da Premier League, Liga e altri top campionati europei, desideroso di provare un’esperienza di alto livello. La finestra che si apre dalla prossima settimana sarà decisiva per capire se arriveranno offerte competitive dai principali campionati continentali.

La strategia del Milan sul calciomercato e le prossime mosse

Quale scenario attende Leao? Se nessun club europeo di vertice si farà avanti, il portoghese potrebbe accettare la destinazione turca o attendere l’Arabia Saudita. L’uscita di Leao rimane propedeutica ai piani di entrata del Milan, dunque la dirigenza rossonera avrà fretta di chiudere la partita.

La cessione di Leao è stata definita fondamentale dai vertici milanisti per finanziare gli acquisti in entrata. Dopo un inizio di mercato aggressivo, il club rossonero entra ora nella fase più delicata dove ogni movimento dipenderà dalla partenza dell’esterno. Le prossime ore determineranno il ritmo dell’intero mercato del Milan, con la speranza che una big europea avanzi una proposta seria per sbloccare la situazione. Senza movimento su Leao, il calciomercato del Milan resterà congelato.