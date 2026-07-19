Leao complica il mercato del Milan: senza il suo addio salta l’acquisto

Rafael Leão e il mercato del Milan: scenari attorno all'ala portoghese rossonera

Rafael Leao blocca le operazioni in entrata del Milan. Senza offerte concrete per il portoghese, la dirigenza rossonera non può finanziare l’assalto a Karetsas.

Leao: il mercato non si accende, Dortmund avanti su Karetas

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Milan valuta Leao circa 60 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza importante. Eppure nessun club ha presentato un’offerta ufficiale. I sondaggi non mancano, ma restano esplorazioni senza seguito concreto. Il portoghese è atteso a Perth per iniziare la preparazione con Ruben Amorim, ma la sua situazione rimane sospesa. Il club rossonero è disponibile ad ascoltare proposte, ma il mercato non sembra interessato davvero.

L’assenza di pretendenti reali crea un corto circuito nel mercato milanista. La richiesta per Karetas si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe coprire solo liberando risorse dalla cessione di un big. Il Borussia Dortmund ha già messo sul tavolo circa 30 milioni, una proposta solida che il Milan non può ignorare. Senza l’uscita di Leao, la strada verso il greco diventa in salita.

Permanenza forzata: il Milan deve rivedere i piani

La situazione ricorda quella di Theo Hernandez, ma con una differenza sostanziale: per Leao manca una destinazione realmente pronta a investire. L’Arabia Saudita e la Turchia sono state valutate, ma il giocatore non mostra interesse. Le ipotesi di trasferimento si esauriscono. Il Milan non può permettersi di trascinare troppo a lungo questa incertezza senza rischiare di compromettere il mercato estivo.

Se entro pochi giorni non arriveranno proposte convincenti, il club dovrà rassegnarsi alla permanenza del portoghese, con la complicazione di dover ricucire i rappporti dopo le sue recenti dichiarazioni d’addio. Le strategie per il calciomercato diventerebbero da rimodellare, con l’assalto a Karetas che diventerebbe impossibile e con l’assenza di un incasso che avrebbe fatto comodo per la pianificazione di tutto il calciomercato del Milan.