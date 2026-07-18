Milan, lo vuole Amorim in difesa: i dettagli sul possibile rinforzo

Gonçalo Inácio rappresenta la priorità difensiva del Milan dopo l’arrivo di Mario Gila. Rubén Amorim ha indicato il centrale dello Sporting Lisbona come rinforzo essenziale per la prossima stagione.

Amorim spinge per Inácio: la scelta del tecnico

Il tecnico portoghese conosce bene il profilo del classe 2001. Inácio ha già assimilato i principi tattici di Amorim durante la precedente esperienza, elemento che accelererebbe l’integrazione nel sistema di gioco rossonero.

La dirigenza milanista ha accolto la richiesta del mister e ha avviato il monitoraggio della situazione con lo Sporting Lisbona, valutando i tempi e le modalità per avanzare una proposta ufficiale.

Il Milan sa di aver bisogno di solidità difensiva per affrontare un calendario fitto di impegni. Gila rappresenta un primo passo, ma Inácio offre qualità ulteriore e una compatibilità tattica già verificata. Non è una scelta casuale, ma il risultato di una precisa valutazione tecnica da parte di Amorim.

Tomori verso il Coventry: l’effetto domino

La partenza del difensore inglese cambierebbe gli equilibri della rosa. Il Coventry ha manifestato interesse concreto per Tomori e una sua cessione libererebbe spazi e risorse economiche per avviare la trattativa con lo Sporting. Il club inglese rappresenta una soluzione plausibile per il centrale, creando così le condizioni per muoversi verso Lisbona.