La rivelazione sul club che vuole il giocatore del Milan: “Ci stanno provando con tutte le forze”

Fikayo Tomori lascerà il Milan dopo cinque anni. L’arrivo di Mario Gila ha azzerato le gerarchie difensive sotto Rúben Amorim, relegando il centrale inglese in panchina.

Tomori fuori dal progetto: Gila cambia tutto a difesa

La scelta di Amorim di puntare su Mario Gila ha ridisegnato completamente la linea difensiva rossonera. Tomori, che dal gennaio 2021 ha disputato 214 partite ufficiali tra prestito dal Chelsea e riscatto da 35,3 milioni, si trova improvvisamente ai margini. Lo scudetto 2022 e la Supercoppa Italiana del 2025 non bastano più a garantirgli spazio. Con il contratto in scadenza a giugno 2027, la permanenza è diventata insostenibile sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Il Milan ha scelto una strada diversa. Gila rappresenta il nuovo corso difensivo, mentre Tomori incarna il passato. Non è una questione di rendimento individuale, ma di visione progettuale. Amorim ha deciso e la conseguenza è inevitabile: la partenza dell’inglese è ormai una certezza di mercato, non più una possibilità.

Coventry e Lampard: il ritorno in Premier League

Frank Lampard chiama Tomori al Coventry City, la squadra neopromossa che torna in Premier League dopo 25 anni. L’ex tecnico del Chelsea conosce perfettamente il difensore, avendolo già allenato nel Derby County e al ritorno a Stamford Bridge. Non è una coincidenza che Lampard stia spingendo anche per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero a meno di un anno dalla scadenza.

Quale destinazione lo attende? Keith Wyness, ex amministratore delegato dell’Aston Villa, ha parlato chiaro ai microfoni di ‘Inside Track’. “Lampard sta provando davvero con tutte le sue forze, dietro le quinte, a portare a termine questa operazione per Fikayo Tomori. Al Coventry servirà qualcosa per cercare di rinforzarsi e hanno bisogno di trascinatori. Tomori è certamente a un ottimo livello”, ha dichiarato Wyness. L’analisi è netta: se il Newcastle non si farà avanti concretamente, Tomori finirà al Coventry.