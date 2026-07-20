Alajbegovic-Milan, non è finita: i rossoneri tentano una mossa che spaventa l’Atalanta

Alajbegovic rappresenta ancora un obiettivo concreto per il Milan, con il blasone storico del club che potrebbe incidere nella trattativa contro l’Atalanta per il talento bosniaco del Bayer Leverkusen.

Alajbegovic: Atalanta avanti, ma il Milan si inserisce

Secondo quanto rivela Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset, la corsa per il centrocampista bosniaco vede l’Atalanta in posizione di vantaggio. La società bergamasca dispone di maggiori risorse economiche e ha mosso i primi passi concreti verso il Bayer Leverkusen. Tuttavia, il Milan non è escluso dalla partita. Ibrahimovic ha parlato apertamente del giocatore, segnalando interesse esplicito verso il profilo.

Il progetto di Amorim amplifica le possibilità rossonere. Il nuovo allenatore portoghese ha già manifestato preferenza marcata per Alajbegovic, creando una linea tattica diretta tra lo staff tecnico e la dirigenza. Questo allineamento rappresenta un elemento differenziale rispetto ai competitor.

Il peso del Milan contro la forza economica dell’Atalanta

Come rivelato a fare la differenza potrebbe essere il peso storico e il blasone del Milan. L’Atalanta ha risorse superiori e una struttura manageriale solida, ma il Milan possiede un magnetismo che supera i bilanci. Il giocatore bosniaco valuterebbe non solo l’assegno economico, ma anche il palcoscenico dove costruire la carriera. Milanello e la storia rossonera rappresentano un’attrazione che Bergamo, per quanto competitiva, non può replicare completamente.

La velocità della trattativa risulta decisiva. Se l’Atalanta accelera verso il Bayer Leverkusen con un’offerta strutturata, Alajbegovic seguirebbe il percorso tracciato. Se invece il Milan si inserisce con tempestività, la situazione si complica per i bergamaschi. Il centrocampista non opterebbe automaticamente per il primo offerente, ma valuterebbe la solidità del progetto e l’attrattiva della piazza.

Il calciomercato rossonero entra ora nella fase attiva. Dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, la dirigenza continua a scandagliare il mercato per profili che Amorim ritiene funzionali al sistema di gioco. Alajbegovic incarna quel tipo di centrocampista capace di dettare ritmo e qualità tecnica. Questa settimana potrebbe stabilire se il Milan rimarrà spettatore della trattativa o se convertirà l’interesse in azione concreta verso il Bayer Leverkusen. Il blasone rossonero attende il momento giusto per pesare sulla bilancia del mercato.