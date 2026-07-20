Milan, Amorim ha indicato il prossimo acquisto: è un classe 2007

Karetsas rappresenta il profilo individuato dal Milan per completare la trequarti secondo i dettami tattici di Amorim. Il Genk chiede 40 milioni senza sconti, e per finanziare l’operazione serve una cessione pesante in uscita.

Karetsas e il lavoro di scouting rossonero: il blitz di novembre

Il nome del fantasista greco classe 2007 non è emerso per caso. Geoffrey Moncada aveva già tracciato il percorso dell’esterno belga del Genk, sedendosi in tribuna a Braga lo scorso novembre per osservarlo in Europa League. In quella partita vinta dai belgi per 3-4, Karetsas firmò due assist decisivi, segnalando subito le sue qualità. Nel corso della stagione ha consolidato l’impressione iniziale: 18 assist complessivi tra campionato, coppe europee e tornei nazionali. Numeri che hanno convinto la dirigenza rossonera a stringere il cerchio.

Dal punto di vista tattico, il profilo combacia con le richieste di Amorim. Trequartista mancino che parte dalla fascia destra per accentrarsi e agire tra le linee, Karetsas possiede esattamente la duttilità e la qualità tecnica che il nuovo tecnico rossonero richiede nella sua visione offensiva. Non si tratta di un colpo improvvisato, ma del coronamento di un lungo lavoro di osservazione.

Il muro del Genk: 40 milioni senza negoziazione

Portare Karetsas a Milano comporta uno sforzo economico considerevole e non negoziabile. Il KRC Genk ha una valutazione rigida: 40 milioni di euro. Il club belga ha già dimostrato fermezza rifiutando un’offerta ufficiale da 30 milioni presentata dal Borussia Dortmund. Karetsas ha appena rinnovato il contratto fino al giugno 2029 e i belgi possono così permettersi di aspettare e di chiedere il prezzo pieno.

Come finanziare l’operazione? Il Milan dovrà sbloccare il mercato in uscita con una cessione pesante. L’eventuale partenza di Rafael Leão rappresenta la soluzione più naturale: una vendita remunerativa del portoghese creerebbe lo spazio economico necessario per accontentare le richieste del Genk e regalare ad Amorim il nuovo pilastro della trequarti rossonera.

La trequarti rossonera necessita di una riconfigurazione tattica completa sotto la guida del nuovo allenatore. Dopo gli investimenti su Gonçalo Ramos (74 milioni più bonus dal PSG) e Mario Gila (27,5 milioni più bonus dalla Lazio), il Milan concentra le energie sulla fantasia offensiva. Karetsas incarna il profilo ideale per questa transizione. Ora il Milan deve trovare la soluzione economica per chiudere l’operazione, che passa inevitabilmente dalla cessione di un big in uscita, con Leão principale indiziato.