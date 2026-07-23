Amorim blinda il top della rosa: il Milan non lo cede

Nel progetto Milan di Amorim ci sarà un nome intoccabile. Per il neo tecnico rossonero, il top player non si dovrà muovere dal club, nonostante le voci di mercato degli ultimi mesi.

Amorim e Maignan: il portiere al centro del nuovo Milan

Ruben Amorim è stato protagonista di un summit con la dirigenza del Milan e ha comunicato chiaramenteuna posizione netta: Mike Maignan deve restare. Il tecnico portoghese considera il portiere francese una figura centrale tanto dal punto di vista tecnico quanto per la leadership esercitata nello spogliatoio. Non si tratta di una valutazione tattica superficiale, ma della consapevolezza che il nuovo progetto deve poggiare su giocatori di assoluta qualità e personalità riconosciuta.

La società condivide pienamente questa linea. La dirigenza milanista non sta valutando offerte per Maignan, salvo proposte di entità tale da risultare irrinunciabili. La strategia è costruire una squadra competitiva partendo dai migliori elementi già in rosa, e il portiere rientra pienamente in questa categoria. Amorim ha identificato in Maignan uno dei pilastri su cui ricostruire il Milan.

La fiducia del Milan oltre i problemi fisici

La stagione precedente ha portato con sé qualche acciacco fisico per il francese, ma il club continua a riporre piena fiducia nelle sue qualità. L’affidabilità e l’esperienza internazionale di Maignan rappresentano asset irrinunciabili in un momento in cui il Milan sta ridefinendo i propri equilibri tattici e organizzativi. Non è una questione di semplice continuità, ma di ancoraggio a elementi di comprovata solidità.

Quale ruolo avrà Maignan nella ripartenza? Sarà il perno attorno al quale costruire la difesa, garantendo esperienza e personalità. La risposta è contenuta nelle scelte di Amorim: il portiere francese dovrà riscattare la stagione attraverso le sue parate e la sua leadership, elementi che il nuovo allenatore ritiene fondamentali per il rilancio del Milan.