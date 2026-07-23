Cardinale a Milanello: vertice con Amorim, i dettagli del summit

Gerry Cardinale sbarca a Milanello per un confronto diretto con Ruben Amorim sui piani di rafforzamento rossoneri. Dopo gli investimenti in Goncalo Ramos e Mario Gila per circa 100 milioni, il patron di RedBird accelera i tempi decisionali.

Cardinale a Milanello: il summit con Amorim

La visita del proprietario americano non è casuale. Cardinale ha scelto di essere presente all’allenamento mattutino e di condividere il pranzo con il nuovo tecnico portoghese per discutere direttamente le priorità di mercato delle prossime settimane. Una mossa che sottolinea la volontà di allineare visione tattica e strategie di mercato fin dall’inizio della gestione Amorim al Milan.

Il timing è significativo. Dopo le operazioni già concluse, la dirigenza deve definire con precisione quali profili servono ancora. Il pranzo di lavoro rappresenta il momento in cui valutazioni tecniche e disponibilità finanziarie si incontrano concretamente. Non si tratta di una riunione di routine, ma di un passaggio cruciale per le ambizioni rossonere.