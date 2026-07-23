Amorim ridisegna il Milan: ruolo inedito per un rossonero

Ruben Amorim sta trasformando il Milan secondo una visione offensiva radicalmente diversa. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese ha già tracciato la strada tattica da seguire a Milanello.

Il Milan con il vero nove: la rivoluzione di Amorim

La squadra rossonera non è più quella vista negli ultimi mesi. Il lavoro quotidiano del nuovo allenatore portoghese ha modificato gli equilibri tattici e l’approccio al gioco in modo sostanziale. Amorim ha inculcato nei suoi giocatori visioni calcistiche completamente diverse rispetto al passato, puntando su un calcio molto più offensivo e meno difensivista. Questa scelta rappresenta una rottura netta con il precedente corso della squadra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nuovo Milan avrà come elemento centrale un vero numero nove, figura che cambia completamente la struttura offensiva. Non si tratta solo di un cambio di modulo, ma di una reinterpretazione profonda di come attaccare e costruire il gioco dalla difesa. I tempi di assestamento saranno lunghi, questo è certo, ma la direzione è già ben definita dal tecnico portoghese.

Jashari alla Modric e Chukwu sulla fascia: i nomi del nuovo progetto

La Gazzetta ha analizzato nel dettaglio i ruoli chiave della nuova struttura tattica. Come rivela il quotidiano sportivo, Jashari avrà il compito di agire alla Modric, con responsabilità di regia e dinamica offensiva dal centrocampo. Chukwueze invece sarà sfruttato a tutta fascia, mentre la trequarti verrà reinterpretata con Christian Pulisic e un mancino di qualità sulla destra. Questi cambiamenti non sono correzioni minori, ma fondamenta di un nuovo progetto tattico.

Ogni posizione è stata ricalibrata secondo i principi di Amorim. La scelta di affidare a Jashari responsabilità di regia non è casuale: il centrocampista dovrà assicurare qualità nel palleggio e verticalizzazioni rapide. Chukwueze avrà libertà di movimento in fascia, combinando fase difensiva e spinta offensiva. Pulisic rimane protagonista, ma in un contesto completamente rinnovato.

Quanto tempo serve per assestare il nuovo Milan?

La domanda centrale è se il Milan avrà il tempo necessario per consolidare questi cambiamenti. Amorim ha già tracciato una strada chiara, ma tradurre visioni tattiche in risultati concreti richiede settimane di lavoro intenso. Gli automatismi devono svilupparsi attraverso esercitazioni ripetute e partite ufficiali. Nessun tecnico riesce a imporre un nuovo sistema in poche sedute di allenamento.

Il Milan di Amorim sarà una squadra riconoscibile solo dopo il primo mese di campionato. Le amichevoli serviranno per testare i movimenti offensivi, la pressione alta e il posizionamento difensivo. I risultati iniziali non saranno il vero termometro del progetto, ma piuttosto la progressione tattica e la riduzione degli errori di posizionamento. Amorim ha già indicato chiaramente come dovrà giocare il Milan nei prossimi mesi. Jashari, Chukwueze, Pulisic e il nuovo numero nove Ramos dovranno diventare interpreti di una filosofia offensiva precisa.