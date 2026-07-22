Milan, dall’addio alla possibile permanenza: Amorim cambia tutto

La scorsa estate il destino di Samuel Chukwueze sembrava lontano dal Milan per sempre ma, di rientro dal prestito al Fulham, il nigeriano potrebbe avere ora una chance con Ruben Amorim, sfruttando il positivo esempio vissuto con Amad Diallo.

Chukwueze resta al Milan?

I rossoneri hanno già dovuto far fronte a importanti spese dal punto di vista economico come gli ingressi di Ramos e Gila (e non è finita qua, data la necessità di un centrale). Al contempo, sarebbe necessaria anche una soluzione di una destra ma, segnala Gazzetta.it, il Milan potrebbe avere la soluzione già in casa e si chiama Samuel Chukwueze, esterno nigeriano rientrato in Italia dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Fulham in Premier League. Infatti, la sua permanenza non è da escludere: mister Amorim ha un piano.

Chukwueze come Diallo: il Milan ha il suo esterno?

L’idea di Ruben Amorim per il suo tipico 3-4-2-1 sarebbe quella di far occupare a Chukwueze la posizione di esterno a tutta fascia sul versante di destra. Sarebbe sicuramente un azzardo, date le sue capacità estremamente a trazione offensiva, ma l’allenatore portoghese avrebbe in mente di replicare quanto fatto (con successo) nel caso di Amad Diallo nella sua precedente esperienza al Manchester United. Insomma, si tratterebbe di un ruolo con ampia licenza offensiva rispetto all’equilibrio garantito dalla corsia mancina. Il portoghese sta studiando questa soluzione in ritiro e, se funzionante, potrebbe evitare di spendere altro denaro pesante sul mercato.