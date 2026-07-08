Amorim chiarisce i dubbi sul futuro al Milan: blindati due big e un rossonero a sorpresa

Ruben Amorim ha chiarito le scelte del Milan sul futuro di alcuni calciatori nella sua conferenza stampa di presentazione. Il nuovo allenatore rossonero ha affermato l’intenzione di puntare ancora su Modric e Pulisic, così come su Chukwueze.

Modric e Pulisic resteranno al Milan: l’annuncio

Nella conferenza stampa di oggi, Amorim ha chiarito anche i dubbi su alcuni singoli. La prima domanda ha riguardato Luka Modric, su cui si è detto piuttosto speranzoso:

“Vogliamo tenere Modric, ho parlato con lui due volte. Se serve posso andare a parlarci ancora, non mi stanco. È un punto di riferimento per noi. Non vi dico che farà tutte le partite, ma vogliamo contare su di lui per la prossima stagione. Il board ha parlato con lui, io ho parlato con lui: credo che parleremo di nuovo tra qualche giorno, ora deve riposare dopo il Mondiale”.

Discorsi simili anche per quanto riguarda Christian Pulisic, che sarà anche lui un punto importante del nuovo Milan:

“Pulisic è veramente un calciatore di grande grande talento. Si è fatto male ai Mondiali, bisognerà capire. Ma è perfetto per noi, ho le idee chiare su come voglio vederlo giocare: tra le linee, non con i piedi sulla linea. Per noi è molto importante”.

Conferma anche per Chukwueze: Amorim a sorpresa

Non solo la conferma dei pilastri del “vecchio” Milan. Amorim si è infatti soffermato anche su alcuni calciatori che all’apparenza potevano sembrare esuberi, ma lui non li ritiene affatto superflui:

“Ci sono dei giocatori che l’anno scorso non erano qui. Chukwueze rimane con noi, servono giocatori che possono fare l’uno contro uno. Cissè e Comotto inizieranno con noi, non so cosa accadrà. Se giocano bene, se assorbono le mie idee allora troveremo un posto per loro: prima di guardare fuori guardiamo bene dentro. Poi dopo la preseaon decideremo”.

Il Milan di Amorim sarà così un mix dinamico di giovani e calciatori d’esperienza. La rosa sarà rimodellata, ma non totalmente rivoluzionata: i pilastri degli anni passati continueranno ad essere la spina dorsale di questa squadra, così come avranno una possibilità alcuni calciatori chiamati a rilanciarsi con il nuovo allenatore.