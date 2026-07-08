È il giorno di Amorim, il tecnico del Milan si presenta: “Sono qui per vincere”

Ruben Amorim si presenta come nuovo allenatore del Milan con dichiarazioni ambiziose e una visione tattica precisa. Il tecnico portoghese ha parlato dalla sala stampa di Casa Milan in presenza di Gerry Cardinale, ribadendo l’obiettivo principale della stagione.

Amorim al Milan: “Non per evitare di perdere, ma per vincere”

Il nuovo tecnico rossonero ha subito fissato le priorità durante la conferenza stampa di presentazione. “Siamo qui non per evitare di perdere ma per vincere“, ha dichiarato Amorim, sottolineando che l’obiettivo fondamentale è dominare il campionato italiano. Una posizione netta che contrasta con la cautela spesso espressa dai predecessori. Il portoghese ha anche confermato l’ambizione di conquistare la seconda stella: “Certo che vogliamo vincere la seconda stella“, pur riconoscendo le difficoltà oggettive della sfida.

Amorim ha manifestato entusiasmo per l’infrastruttura rossonera e per il progetto che gli è stato presentato. “È un onore essere qui, sono felicissimo“, ha detto il tecnico, elogiando Milanello e il personale della struttura. Ha inoltre sottolineato l’importanza della qualità di gioco, citando come riferimenti storici allenatori come Carlo Ancelotti, Arrigo Sacchi e Fabio Capello. La visione di Amorim privilegia il lavoro di squadra rispetto ai singoli talenti, anche se ha riconosciuto il valore di giocatori come Gonçalo Ramos, che considera “un messaggio: vuol dire che crediamo nel gruppo e nella squadra”.

La sfida del Milan: il mercato e i giocatori chiave

Il nuovo allenatore ha chiarito la sua posizione sui singoli: non intende commentare scelte di mercato già fatte, preferendo valutare direttamente i profili attraverso il lavoro sul campo. Ha confermato di voler contare su alcuni elementi chiave per la prossima stagione, sottolineando che il board e lui stesso hanno avuto colloqui diretti con i giocatori per verificarne la volontà di restare. Ha precisato che non tutti disputeranno tutte le partite, ma la squadra attuale è quella su cui conta per costruire il progetto.

Amorim ha affrontato anche il tema della comunicazione, distinguendosi da José Mourinho, con cui ha lavorato in passato. “Sono completamente differente da Mourinho“, ha spiegato, aggiungendo che ha imparato molto dall’ex tecnico ma non intende copiarne lo stile. Ha ammesso gli errori commessi a Manchester e la volontà di impararne. La comunicazione, secondo Amorim, è fondamentale per il suo approccio manageriale.

La responsabilità storica e il messaggio ai tifosi

Quale è il valore aggiunto che Amorim porta rispetto ai predecessori? Il portoghese ha spiegato di aver scelto il Milan non per il nome, ma per la rivoluzione in corso e per il team che lo circonda. Ha sottolineato di aver ricevuto molte risposte positive durante i meeting iniziali e di sentirsi a suo agio con la struttura. Ha riconosciuto la difficoltà di uscire da un periodo complicato per i tifosi, consapevole del peso della sconfitta dell’ultima giornata della scorsa stagione.

Amorim ha ribadito che la qualità di gioco sarà centrale nel suo progetto. Ha osservato che le squadre leader negli altri campionati europei realizzano più gol rispetto alle prime squadre italiane, e questo sarà un ambito su cui lavorare. La struttura di scouting del Milan è stata presentata come uno dei punti di forza del progetto, insieme alla presenza di Gerry Cardinale nella gestione. Il tecnico ha promesso di imparare rapidamente le caratteristiche del calcio italiano, confrontandosi frequentemente per approfondire gli aspetti tattici e strategici della Serie A. La sfida per il Milan inizia ora, con Amorim chiamato a trasformare le ambizioni dichiarate in risultati concreti nel corso della stagione.