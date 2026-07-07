Il Milan pesca in Bundesliga: i nomi per la rivoluzione di Amorim

Amorim e la strategia di mercato del Milan: progetto di rinnovamento tecnico rossonero

Can Uzun è nel mirino del Milan di Rúben Amorim. Il fantasista turco dell’Eintracht Francoforte rappresenta il profilo ideale per il nuovo sistema tattico rossonero.

Amorim rivoluziona il Milan: il 3-4-2-1 e la caccia ai trequartisti

Il nuovo Milan costruito da Rúben Amorim ruota intorno a un’architettura tattica ben precisa: il 3-4-2-1, con due trequartisti che agiscono alle spalle della punta centrale.

Questo modulo trasforma la trequarti in zona nevralgica della manovra offensiva. Attualmente, la rosa rossonera in quella porzione di campo dispone solo di Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Una dotazione insufficiente per affrontare una stagione a ritmi europei senza alternative di livello.

La dirigenza ha già individuato almeno due piste concrete per colmare il gap. Kōnstantinos Karetsas, esterno belga, rappresenta la prima opzione. In Bundesliga, però, il Milan ha alzato l’attenzione su un profilo che sta catalizzando l’interesse dei principali club europei: Can Uzun dell’Eintracht Francoforte. Il fantasista turco possiede le caratteristiche tecniche richieste da Amorim per far funzionare il nuovo sistema.

Eintracht Francoforte e le cifre dell’operazione

Il contratto di Uzun scade il 30 giugno 2029, una scadenza lunga che non facilita le trattative. L’Eintracht, tuttavia, potrebbe valutare una cessione nell’estate se la proposta economica sarà adeguata.

Il suo cartellino è stimato intorno ai 45 milioni di euro. L’Eintracht, però, non ha alcuna intenzione di scendere sotto i 60 milioni. Una forbice di 15 milioni di euro che rispecchia la consapevolezza del club tedesco riguardo al valore reale del giocatore nel mercato attuale. Il Milan dovrà decidere se investire quella cifra per un profilo giovane, oppure orientarsi su altre soluzioni per la trequarti.