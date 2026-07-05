Arriva la smentita di Romano: “Questi nomi non interessano al Milan”

Fabrizio Romano ha smontato le voci di mercato che hanno circolato attorno al Milan nelle ultime settimane, chiarendo che tre nomi accostati ai rossoneri non sono mai stati obiettivi concreti della dirigenza.

Amorim e i nomi falsi: la confusione dopo l’arrivo a Milano

L’arrivo di Sergio Amorim in panchina ha scatenato una cascata di speculazioni. Ogni giocatore che ha lavorato con il tecnico portoghese è stato immediatamente collegato al Milan, come se il nuovo allenatore portasse con sé una lista di desideri da implementare subito. Questo è accaduto con Ugarte, Hjulmand e Trincao, tre calciatori che le voci di mercato avevano avvicinato ai rossoneri. La realtà è completamente diversa. Romano rivela che fin dalla prima riunione Amorim ha stabilito le priorità assolute: un centravanti e un difensore, il resto viene dopo.

Il motivo della confusione è banale ma persistente: quando un allenatore cambia squadra, la stampa genera automaticamente connessioni tra il nuovo club e i suoi ex giocatori. È un classico del mercato che alimenta false speranze e distrae dal vero lavoro della dirigenza. Nel caso del Milan, questo meccanismo ha creato più rumore che sostanza.

Ugarte, Hjulmand e Trincao: perché non arriveranno

Manfred Ugarte non è mai stato considerato dal Milan, secondo quanto riferisce Romano, anche perché Amorim lo utilizzava raramente allo United. Inoltre l’uruguaiano è attualmente infortunato, un dettaglio che rende ancora meno probabile un suo trasferimento. Hjulmand, invece, è vicino all’Atletico Madrid e il Milan non ha mai aperto un tavolo negoziale per il danese. Trincao è ancora più lontano: risulta in trattativa con un’altra squadra e il suo nome deve essere completamente depennato dai taccuini dei tifosi rossoneri.

Cosa sta realmente facendo il Milan sul mercato? La dirigenza è concentrata su obiettivi concreti e raggiungibili. Ramos è già arrivato. L’assalto a Mario Gila della Lazio è imminente, con Romano che conferma una trattativa da chiudere nei prossimi giorni. Gonçalo Inácio rimane nei pensieri della società, ma rappresenta una possibilità futura, non un’urgenza immediata.

La strategia di Amorim e della dirigenza è lineare: completare la rosa con i rinforzi necessari alle posizioni identificate come critiche. Non c’è spazio per operazioni dettate dalla nostalgia di un allenatore verso i suoi ex giocatori. Il Milan sa cosa vuole e procede senza distrazioni, ignorando il rumore esterno che continua a collegare nomi casuali ai rossoneri.

Nei prossimi giorni il focus rimane su Gila e sugli altri obiettivi reali della dirigenza. I tifosi del Milan possono finalmente smettere di cercare connessioni inesistenti tra Amorim e i suoi vecchi giocatori: il calciomercato del Diavolo procede su binari totalmente diversi da quelli suggeriti dalle speculazioni estive.