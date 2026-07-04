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Milan, non solo Gila: Amorim spinge per un altro colpo in difesa!

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Milan, non solo Gila: Amorim spinge per un altro colpo in difesa!
Amorim in trattativa per il Milan nello stadio San Siro
Due uomini in giacca si stringono la mano nello stadio San Siro con lo stemma del Milan e tifosi con fumogeni rossi sullo sfondo

Gonçalo Inácio è il secondo obiettivo concreto del Milan in difesa. Dopo Mario Gila, Amorim punta il centrale portoghese dello Sporting Lisbona.

Inácio: il pupillo di Amorim costa tra i 40 e i 45 milioni

La linea arretrata rossonera subisce una trasformazione radicale. Con Gila già praticamente definito – si attende l’accordo con la Lazio – il Milan non si ferma e accelera per il secondo colpo difensivo. Secondo il Corriere dello Sport, i dialoghi con lo Sporting Lisbona per Gonçalo Inácio proseguono senza interruzioni. Il centrale mancino lusitano è il vero pupillo di Amorim: il tecnico portoghese ha già lavorato con lui nella capitale portoghese e intende riabbracciarlo a Milano.

Inácio ha una valutazione di mercato tra i 40 e i 45 milioni di euro e contratto con i “Leões” fino al giugno 2030.

Gonçalo Inácio in azione con la maglia dello Sporting Lisbona, difensore portoghese nel mirino del Milan
Gonçalo Inácio durante una partita con lo Sporting Lisbona

Como vs Milan, ma Inácio preferisce i rossoneri

La concorrenza esiste e arriva da fonti importanti. Il Como di Cesc Fàbregas si è mosso per tentare l’inserimento, approfittando delle risorse economiche disponibili. Ma la preferenza del giocatore è cristallina: il Milan rappresenta il progetto più attraente. Il blasone storico del club rossonero e soprattutto la possibilità di lavorare nuovamente sotto Amorim mettono i rossoneri in posizione di vantaggio netto. Non è un dettaglio marginale, è il fattore decisivo che orienta le scelte del centrale portoghese.

La tattica di Amorim prevede Gila come braccetto destro nel 3-4-2-1, con Pavlović confermato al centro-sinistra e Inácio sul versante opposto. Tomori esce dal progetto: il difensore inglese è ormai ufficialmente sul mercato con destinazione probabile la Premier League.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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