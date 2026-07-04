Milan, non solo Gila: Amorim spinge per un altro colpo in difesa!

Gonçalo Inácio è il secondo obiettivo concreto del Milan in difesa. Dopo Mario Gila, Amorim punta il centrale portoghese dello Sporting Lisbona.

Inácio: il pupillo di Amorim costa tra i 40 e i 45 milioni

La linea arretrata rossonera subisce una trasformazione radicale. Con Gila già praticamente definito – si attende l’accordo con la Lazio – il Milan non si ferma e accelera per il secondo colpo difensivo. Secondo il Corriere dello Sport, i dialoghi con lo Sporting Lisbona per Gonçalo Inácio proseguono senza interruzioni. Il centrale mancino lusitano è il vero pupillo di Amorim: il tecnico portoghese ha già lavorato con lui nella capitale portoghese e intende riabbracciarlo a Milano.

Inácio ha una valutazione di mercato tra i 40 e i 45 milioni di euro e contratto con i “Leões” fino al giugno 2030.

Gonçalo Inácio durante una partita con lo Sporting Lisbona

Como vs Milan, ma Inácio preferisce i rossoneri

La concorrenza esiste e arriva da fonti importanti. Il Como di Cesc Fàbregas si è mosso per tentare l’inserimento, approfittando delle risorse economiche disponibili. Ma la preferenza del giocatore è cristallina: il Milan rappresenta il progetto più attraente. Il blasone storico del club rossonero e soprattutto la possibilità di lavorare nuovamente sotto Amorim mettono i rossoneri in posizione di vantaggio netto. Non è un dettaglio marginale, è il fattore decisivo che orienta le scelte del centrale portoghese.

La tattica di Amorim prevede Gila come braccetto destro nel 3-4-2-1, con Pavlović confermato al centro-sinistra e Inácio sul versante opposto. Tomori esce dal progetto: il difensore inglese è ormai ufficialmente sul mercato con destinazione probabile la Premier League.