“Aspetta il Milan”, il prossimo colpo rossonero arriverà dopo le cessioni

Karetsas e il Milan: silhouette con stemma ACM e San Siro sullo sfondo

Konstantinos Karetsas aspetta il Milan mentre il Borussia Dortmund accelera. Secondo il Corriere dello Sport, il fantasista greco del Genk rappresenta il profilo scelto dalla dirigenza rossonera per rinforzare l’attacco di Ruben Amorim.

Karetsas e il Milan: 35 milioni senza uscite

Il nodo non è tecnico ma economico. Convincere il Genk a cedere Karetsas richiede almeno 35 milioni di euro, una cifra che il Milan non può investire senza prima incassare dalla vendita di un big. Gerry Cardinale blocca qualsiasi movimento fino a quando Rafael Leão rimane in bilico e il mercato in uscita non registra movimenti significativi.

Karetsas possiede qualità tecniche concrete: mancino naturale, dribbling fluido, visione di gioco superiore. Agisce partendo largo dalla corsia destra per accentrarsi tra le linee, dove inventa passaggi decisivi o conclude in porta. Compensa la struttura fisica ancora acerba con rapidità mentale, tecnica nello stretto e personalità tattica. Il profilo combacia perfettamente con un’idea di calcio offensivo e di possesso, il modello che Amorim intende implementare.

Karetsas esulta durante la partita

Il Borussia Dortmund non aspetta: l’offerta da 30 milioni

Il Borussia Dortmund ha già mosso le pedine. Il club tedesco ha presentato un’offerta vicina ai 30 milioni, sperando di ridurre ulteriormente le richieste belge e di convincere il giocatore con un progetto noto per lo sviluppo dei giovani talenti.

Karetsas però non ha chiuso la porta al Milan. Il fantasista greco rimanda una decisione definitiva, aspettando una proposta concreta dal club rossonero. Il fascino della maglia milanista mantiene ancora peso nelle sue valutazioni, ma il tempo stringe. Le prossime settimane saranno decisive: il Milan dovrà prima generare liquidità dalle uscite, poi affondare il colpo su uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo prima che il Dortmund completi l’operazione.