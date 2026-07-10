Asse Milan-Udinese, tanti i nomi in ballo: contatti serrati tra i due club

Kristensen e Solet sono i nomi caldi dell’asse Milan-Udinese per rinforzare la difesa a tre di Amorim. Casa Milan ha ospitato un summit con il DS Nani, come riporta Calciomercato.com.

Kristensen e Solet: i difensori per il 3-4-2-1 di Amorim

Due giorni fa si è tenuto un incontro cruciale tra la dirigenza rossonera e quella friulana, con il direttore sportivo dell’Udinese Gianluca Nani protagonista del colloquio. Durante il meeting sono emersi i profili su cui Milan e Udinese lavorano concretamente per le prossime settimane. L’attenzione si è concentrata su tre elementi della rosa di Kosta Runjaić che rispondono perfettamente alle esigenze tattiche del nuovo allenatore portoghese.

Thomas Kristensen rappresenta la prima scelta per la linea difensiva. Il centrale danese, classe 2002, possiede le caratteristiche fisiche esatte per il sistema di Amorim: 198 centimetri di altezza, solidità nella marcatura sull’uomo e qualità tecniche nell’impostazione dal basso. Il gioco aereo è il suo principale punto di forza, dote fondamentale per una difesa a tre che il tecnico portoghese ha già sperimentato con successo allo Sporting Lisbona e al Manchester United. Kristensen figura sui taccuini rossoneri da almeno due sessioni di mercato e l’Udinese lo valuta intorno ai 25 milioni di euro.

Oumar Solet, centrale francese classe 2000, rappresenta l’alternativa di spessore. Reduce da un’ottima stagione in Serie A con tre gol all’attivo, Solet unisce qualità tecniche a una prestanza fisica notevole. I friulani chiedono tra i 25 e i 30 milioni per il suo trasferimento. L’arrivo di Mario Gila però complica lo scenario: per accogliere Solet il Milan dovrebbe liberare spazi con la partenza definitiva di Koni De Winter o il prestito di David Odogu.

Zaniolo suggestione sulla trequarti, Camarda nel mirino dell’Udinese

L’asse si muove anche in attacco, dove Nicolò Zaniolo non è stato scartato. L’esterno italiano, classe 1999, è in procinto di rinnovare con l’Udinese ma potrebbe spingere per trasferirsi al Milan. La valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro. Per i rossoneri rappresenterebbe un’alternativa tricolore e d’esperienza per il ruolo di trequartista mancino sulla fascia destra.

L’Udinese però non chiede solo in uscita. Ha effettuato richieste dettagliate su quattro giovani rossoneri reduci dai prestiti della passata stagione: Filippo Terracciano, Warren Bondo, Kevin Zeroli e Francesco Camarda. Su Terracciano e Bondo il Milan è disponibile a trattare la cessione definitiva, mentre per i prospetti Zeroli e Camarda la strada percorribile è esclusivamente il prestito secco. Camarda rappresenta il gioiello più ambito dalla società friulana, che vede nei giovani rossoneri l’opportunità di garantire loro continuità in Serie A.

La trattativa complessiva tra i due club potrebbe svilupparsi su più fronti simultaneamente. Amorim ha accelerato le valutazioni sulla difesa, consapevole che il mercato estivo aprirà finestre precise per operare. L’Udinese mantiene una posizione di forza nel negoziato grazie ai profili richiesti dal Milan, trasformando il dialogo in una possibile soluzione di scambi parziali o operazioni separate. Nei prossimi giorni gli sviluppi dell’asse Milan-Udinese definiranno se Kristensen arriverà davvero a Milano per costruire la difesa a tre del nuovo corso tattico rossonero.