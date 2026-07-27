Beffa Milan, salta il possibile colpo per Amorim: accordo raggiunto!

Konstantinos Karetsas firma con il Borussia Dortmund: l’operazione da 32 milioni di euro chiude definitivamente la corsa del Milan per il talento greco della Genk.

Karetsas al Dortmund: accordo verbale raggiunto

L’intesa tra il club tedesco e la Genk è stata formalizzata nelle scorse ore. I due club hanno trovato l’accordo su una cifra complessiva di 32 milioni di euro, con bonus facilmente raggiungibili già inclusi nel totale. Il giocatore classe 2007 sottoscriverà un contratto fino al 2031. Mancano soltanto le visite mediche di routine prima dell’annuncio ufficiale, come confermato da Sky Sport DE.

Il trequartista belga ha scelto Dortmund rispetto alle altre pretendenti. Il Milan aveva presentato il suo progetto sportivo al talento greco nel corso dell’estate, ma la velocità della controparte tedesca ha fatto la differenza. L’accelerazione decisiva del Borussia è arrivata proprio in queste ore.

Konstantinos Karetsas esulta in maglia Genk

Milan bloccato: le mancate cessioni frenano gli acquisti

Perché il Milan non ha chiuso Karetsas? La mancanza di liquidità operativa ha impedito ai rossoneri di presentare un’offerta competitiva. Senza le cessioni di Leao e altri elementi in esubero, il club non poteva investire cifre altre significative in entrata.

Il tecnico portoghese dovrà ripiegare su alternative diverse, probabilmente con profili già presenti in rosa o su obiettivi secondari.