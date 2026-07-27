Futuro Leao, come una telenovela turca: la mossa a sorpresa del Fenerbahce

Rafa Leao raggiungerà l’Australia mercoledì per iniziare la preparazione con il Milan, ma il Fenerbahçe continua a premere. Secondo la Gazzetta dello Sport, i turchi invieranno emissari a Milano per trattare direttamente con i rossoneri.

Leao e la valutazione fissa: 50 milioni non bastano al Milan

La posizione del club rossonero è cristallina. Il Milan ha stabilito una valutazione minima di 50 milioni di euro, bonus inclusi, per il proprio attaccante portoghese. Non ci sono margini di trattativa sulla cifra base, almeno secondo le intenzioni comunicate. L’alternativa che il club starebbe valutando è un prestito con obbligo di riscatto, formula che consentirebbe al Fenerbahçe di diluire l’impatto economico iniziale.

Il Fenerbahçe sa bene che la strada diretta è quella della trattativa con la dirigenza rossonera. I tempi dell’offensiva turca dipenderanno anche dal percorso europeo della squadra, impegnata nei preliminari di Champions League. Un avanzamento in Europa significherebbe risorse economiche aggiuntive e maggiore credibilità negoziale nei confronti del Milan.

Leao smentisce sui social ma il mercato resta aperto

L’attaccante ha smentito l’imminenza di un trasferimento attraverso i social network, annunciando il rientro in gruppo con i compagni rossoneri. Prima del ritiro australiano, Leao ha partecipato a un evento legato al proprio marchio d’abbigliamento a San Paolo e ha assistito a una partita del Santos dell’amico Neymar. Una strategia comunicativa che mira a trasmettere serenità e continuità con il Milan.

Le parole del giocatore, però, non chiudono definitivamente la porta al trasferimento. In Australia avrà luogo il primo confronto diretto tra Leao e Ruben Amorim, anche se al momento non emergono segnali di un cambio di scenario. L’allenatore rossonero ha iniziato a testare soluzioni offensive alternative, con Chukwueze impiegato da esterno in attesa dei rientri di Nkunku e Pulisic.

Il ritiro australiano e la tournée asiatica: lo scenario concreto

Cosa succede se la trattativa non decolla nelle prossime settimane? Leao prenderà parte regolarmente alla tournée asiatica del Milan, inclusa l’amichevole contro il Chelsea fissata per l’8 agosto. Un calendario che però potrebbe cambiare rapidamente qualora il Fenerbahçe decidesse di accelerare i tempi e il Milan accettasse una delle offerte in arrivo.

La scena è già impostata per il prossimo atto. Se il Fenerbahçe presenterà un’offerta concreta nelle prossime settimane, il Milan dovrà decidere se mantenere la linea dei 50 milioni o scendere a compromessi. Leao intanto si prepara con i rossoneri, consapevole che il proprio futuro potrebbe definirsi in pochi giorni se la trattativa con il club turco dovesse entrare nel vivo e il Milan decidesse di accettare condizioni diverse dalla valutazione iniziale.