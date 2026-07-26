Leao-Fenerbahce, smentite solo di circostanza: succederà la settimana prossima

Rafa Leao verso l’addio al Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce è la squadra con più chance di prenderlo e una delegazione turca arriverà a Milano la prossima settimana per trattare.

Fenerbahçe e Galatasaray: chi comanda il mercato per Leao

I due club turchi inseguono il numero 10 rossonero da mesi, ma il quadro tattico è cambiato. Il Galatasaray ha mosso i primi passi con un’offerta superiore ai 10 milioni annui, ma il Fenerbahce oggi dispone di maggiore capacità di spesa e ha preso il comando della trattativa. La società di Istanbul ha diffuso un comunicato per tranquillizzare i tifosi sugli impegni europei: “Nessuna offerta di questo tipo è stata presentata al giocatore o al suo club. Il nostro unico obiettivo è la partita di ritorno contro il Gornik Zabrze nel secondo turno preliminare di Champions League”. La priorità dichiarata rimane il campo, ma questo non vuol dire che la missione Leao sia mollata,

Il Fenerbahçe giocherà domani sera in Polonia per il ritorno preliminare di Champions League, forte dell’1-0 dell’andata. Conclusa questa sfida, i turchi cambieranno completamente agenda: una delegazione ufficiale toccherà Milano per esplorare i contorni dell’operazione Leao. Questa rappresenta una mossa strategica per comprendere le reali possibilità di acquisizione del giocatore e le cifre in gioco.

Leao: quanto costa davvero il numero 10 del Milan

Quaranta milioni è la cifra indicata come base per portare via Leao da Milanello, cifra che potrebbe scendere leggermente considerando il calo di rendimento recente del portoghese. Trasferirlo in prestito è quasi impraticabile, dato che il Milan intende liberarsi del contratto che pesa tra i 5,5 e i 7 milioni annui. Le offerte turche da 10 milioni a stagione rappresentano un incentivo significativo per convincere il giocatore, ben superiori ai guadagni milanisti.

Leao attualmente si trova in Brasile, dove ha partecipato a un evento legato al suo brand di abbigliamento e si è allenato con il Corinthians. Nei prossimi giorni il portoghese viaggerà direttamente verso Perth, dove il Milan affronterà il Perth Glory il primo agosto e l’Inter il 5 agosto in amichevole.

In dieci giorni il mercato chiarirà parecchio. La visita della delegazione turca a Milano rappresenterà il momento cruciale: qui si definiranno i margini economici reali e la volontà concreta delle parti. Il Fenerbahce non arriva come turista, ma con l’intenzione di trasformare l’interesse in una proposta formale. Se la trattativa accelererà, Leao potrebbe non tornare nemmeno per il derby di Perth. Se invece il Milan continuerà a opporre resistenza, il calciomercato per Rafa Leao proseguirà oltre agosto.