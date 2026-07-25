Milan, Amorim ha preso una decisione netta: svelata la lista dei partenti!

Tomori, Gimenez, Ricci e Loftus-Cheek: il Milan prepara una rivoluzione in uscita. Come rivela il Corriere dello Sport, diversi calciatori sono stati messi sul mercato per finanziare i rinforzi.

Tomori e la difesa: Gila chiude la porta al difensore

L’arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes per 2 milioni di euro segna il primo movimento concreto della difesa rossonera. Il centrale camerunense ha totalizzato 14 presenze e 1.048 minuti in Ligue 2, dimostrando affidabilità nei duelli e sicurezza posizionale. Ma questa operazione ha una conseguenza diretta: Tomori diventa cedibile. Il difensore inglese, finora considerato intoccabile, perde la posizione gerarchica con l’ingresso di Gila nella rosa.

La strategia del Milan è chiara. Invece di attendere il termine della stagione, la società accelera sui movimenti già in estate. Diawara rappresenta il primo passo verso una difesa rinnovata, ma non l’unico. Tomori avrà richieste concrete dal mercato estero, dove le sue caratteristiche fisiche e la sua esperienza in Serie A lo rendono una preda appetibile.

Centrocampo: Ricci, Loftus-Cheek e Fofana verso l’addio

Nel reparto mediano la situazione è ancora più articolata. Come rivela il Corriere dello Sport, tre centrocampisti sono in uscita: Ricci, Loftus-Cheek e Fofana. La presenza di Luka Modric, confermato per proseguire il suo percorso in rossonero, non cambia il quadro. L’esperienza del croato non basta a trattenere tutti gli elementi della mediana attuale.

Questa pulizia non è casuale. Il Milan sotto la guida di Ruben Amorim intende costruire un centrocampo più snello e funzionale al nuovo sistema tattico. Ogni cessione rappresenta uno spazio finanziario per i rinforzi mirati. Ricci e Loftus-Cheek hanno già attirato l’attenzione di club europei; Fofana potrebbe seguire lo stesso percorso nelle prossime settimane.

Ricci esulta durante la partita

Gimenez infortunato e in uscita: la situazione dell’attaccante

Qual è lo status di Santiago Gimenez nel progetto rossonero? L’attaccante messicano è attualmente infortunato e la sua posizione è precaria. Il Milan lo ha inserito nella lista dei cedibili, aprendo così a possibili trasferimenti in questa finestra di mercato.

Gimenez rappresenta un profilo diverso rispetto ai centrocampisti in uscita. Non è una questione di tattica, ma di valutazione economica. Il club rossonero conta di ricavare risorse significative dalla sua cessione per finanziare gli acquisti nel reparto offensivo.

La preparazione estiva del Milan procede su due binari paralleli: da un lato l’integrazione tattica con Amorim, dall’altro lo smantellamento della rosa secondo logiche di mercato. Le amichevoli che prenderanno il via nelle prossime ore serviranno a valutare chi rimane e chi parte.