Calciomercato Milan, l’annunicio di Romano: addio ufficiale con risoluzione consensuale

Ismael Bennacer e il Milan si separeranno con una risoluzione consensuale del contratto. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, l’accordo per l’addio del centrocampista algerino sarà formalizzato questa settimana, con destinazione l’Al Sharal Sports Club in Qatar.

Bennacer verso il Qatar: la chiusura di un ciclo

La partenza di Bennacer rappresenta la conclusione logica di un rapporto che si era già di fatto interrotto da tempo. Nell’ultimo anno il giocatore non ha mai rappresentato una risorsa stabile per il progetto tecnico rossonero, pria relegato ai margini della rosa per problemi fisici ricorrenti e poi prestato all’estero.

Sotto la gestione Pioli il centrocampista era stato un elemento di spessore, capace di dettare i tempi dal basso e garantire qualità nella costruzione del gioco. L’arrivo dei problemi muscolari ha però compromesso in modo definitivo la sua permanenza al top. Le lesioni muscolari lo hanno trasformato da titolare a comparse sempre meno frequenti, fino al punto in cui restare è diventato insostenibile tanto per il club quanto per lo stesso calciatore.

La scorsa stagione Bennacer aveva già provato a rilanciarsi in prestito, lasciando Milanello per la Dinamo Zagabria. Quell’esperienza non ha portato i frutti sperati, confermando che il recupero totale era ormai un obiettivo irraggiungibile. Il Milan quindi ha scelto di chiudere anticipatamente il contratto, liberando risorse salariali e spazi in rosa per profili più funzionali al presente.

Il Milan ripensa il centrocampo: spazi per i nuovi acquisti

Quale impatto avra questa partenza sulla costruzione della rosa estiva? Significativo. La risoluzione consensuale non comporta costi aggiuntivi per il bilancio e permette al club di concentrare le energie su innesti mirati nel reparto di mezzo, dove le esigenze tattiche richiedono profili diversi da quelli di Bennacer.

L’addio dell’algerino si inserisce in un processo di rigenerazione piu ampio del gruppo. La dirigenza rossonera ha gia identificato le priorita di mercato e il calciomercato di questa sessione estiva sarà scandito da operazioni mirate a colmare le lacune tecniche e atletiche evidenziatesi durante la stagione. Bennacer, con la sua partenza, libera uno slot importante nello scacchiere tattico, dove il club potra valutare nuove soluzioni.

L’Al Sharal Sports Club dovrà completare gli ultimi dettagli burocratici per ufficializzare l’accordo, ma l’intesa tra le parti è gia stata raggiunta. Per Bennacer inizia una nuova fase della carriera, lontano dall’Italia e dalla Serie A dove non era piu riuscito a incidere. Il Milan, invece, volta pagina e prosegue nella ricostruzione della rosa in vista della prossima stagione.