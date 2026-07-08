Milan scatenato: il prossimo colpo dopo Ramos e Gila costa 40 milioni

Il Milan non si ferma dopo Gila. Il club rossonero è pronto per andare all’assalto del suo terzo colpo di mercato: l’obiettivo è l’acquisto di un nuovo trequartista.

Dopo Gila e Ramos il Milan non si ferma

Come rivela La Gazzetta dello Sport, Gila sottoscriverà un contratto quinquennale e sarà presumibilmente a Milanello già lunedì per il raduno della squadra. Il difensore rappresenta la risposta concreta alle richieste iniziali di Ruben Amorim, che fin dal primo giorno aveva indicato un centravanti e un difensore centrale come priorità assolute. In poco più di una settimana il Milan ha già investito oltre 100 milioni di euro. Gonçalo Ramos e Gila costituiscono i due pilastri della ricostruzione voluta da Gerry Cardinale. La campagna rossonera non si ferma qui. La dirigenza milanista si concentra ora sulla trequarti, dove Rafael Leao rimane in uscita.

Trequartista: tre nomi per sostituire Leao

In via Aldo Rossi hanno individuato tre profili concreti. Konstantinos Karetsas del Genk è il nome in pole position: il mancino classe 2007 è valutato intorno ai 40 milioni, cifra importante che il Milan riteneva inizialmente spropositata, ma su cui sta riconsiderando la propria posizione convinto del suo potenziale mondiale. Can Uzun dell’Eintracht Francoforte e Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen completano la lista dei candidati, con quest’ultimo particolarmente apprezzato da Zlatan Ibrahimovic.

La scelta di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita rispecchia la filosofia di Cardinale. Tuttavia, l’acquisto del trequartista rimane condizionato dalla cessione di Leao, che rappresenta una leva finanziaria essenziale per il completamento della rosa. Senza la partenza dell’esterno portoghese, gli investimenti aggiuntivi risulterebbero difficilmente sostenibili nel breve termine.

Quale sarà il budget finale? Dipenderà dalla liquidità generata dalle uscite. Il Milan ha già tracciato una linea chiara: investimenti mirati su profili giovani e promettenti. Le prossime settimane determineranno se Karetsas, Uzun o Alajbegovic approderanno davvero a Milanello, ma la direzione del calciomercato del Milan è ormai definita: costruzione a lungo termine.