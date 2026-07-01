Calciomercato Milan, spunta subito il vice Ramos: può tornare dalla Premier League

Valentín Castellanos torna nel mirino del Milan dopo pochissimi mesi al West Ham. La retrocessione degli Hammers apre uno scenario di mercato inatteso per l’attaccante argentino, che Rúben Amorim ha individuato come profilo ideale per l’attacco rossonero.

Castellanos e la retrocessione: quando la sfortuna diventa opportunità

L’avventura di Castellanos in Premier League dura appena sei mesi. Acquistato dal West Ham a gennaio per quasi 30 milioni di euro, il classe 1998 non è riuscito a incidere fino in fondo in una squadra che ha pagato scelte sbagliate e una gestione disastrosa. La retrocessione degli Hammers trasforma tutto: il club londinese deve alleggerire il bilancio con urgenza, e il giocatore rimane un asset pesante da mantenere in Championship. Per il Milan è il momento giusto per inserirsi: il prezzo crolla rispetto all’investimento iniziale, e Castellanos ha già manifestato la volontà di tornare in Italia.

L’attaccante conosce bene la Serie A dai suoi anni alla Lazio. Non arriva come sconosciuto, ma come un elemento che ha già provato a competere nel nostro campionato e che ora cerca riscatto. La Premier League lo ha bruciato, ma non lo ha distrutto. Questo è il profilo che piace a chi costruisce squadre: un giocatore motivato, con esperienza italiana e una valutazione ridotta dalle circostanze.

Amorim e la richiesta precisa: grinta e legame di gioco

Dietro l’interesse del Milan c’è una valutazione tattica concreta. Dopo Goncalo Ramos, Rúben Amorim ha chiesto un altro attaccante con caratteristiche specifiche: capacità di legare il gioco, grinta nel pressing, conoscenza del calcio italiano. Castellanos risponde a tutte queste esigenze. Non è una scommessa cieca su un talento grezzo, ma una scelta ragionata su un elemento che si inserisce nei meccanismi offensivi che il tecnico portoghese intende implementare.

La questione contrattuale non è un ostacolo insormontabile. Castellanos ha un accordo con il West Ham fino al 2030, ma questo contratto perde valore quando la squadra scende di categoria. Gli inglesi hanno urgenza di monetizzare e ridurre i costi: la finestra si apre. Il giocatore, dal canto suo, spinge per tornare in Italia e riprendere una carriera che a Londra non ha mai davvero iniziato.