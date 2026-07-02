Cessione Leao, spunta il club: la richiesta del Milan è incredibile

Ormai è noto che Rafael Leao nella prossima stagione vestirà una maglia differente da quella del Milan: la richiesta di cessione, nonostante l’arrivo di Amorim, ha segnato il suo futuro, con il Tottenham di De Zerbi che si sta informando sulla fattibilità dell’operazione.

Il Tottenham si muove per Leao: richiesta da 50 milioni

Dopo una stagione estremamente fallimentare con il concreto rischio di retrocessione in Championship, il Tottenham vuole ripartire alla grande con la guida tecnica di Roberto De Zerbi. Ebbene, il mercato si è già attivato in maniera estremamente scoppiettante: dopo gli svincolati Senesi e Robertson, di Fernandes per 85 milioni di sterline e dell’ex rossonero Tonali per 100 milioni di sterline, ora potrebbe arrivare anche un rinforzo offensivo. Gli Spurs, come riportato da SportMediaset dopo le anticipazioni del tabloid britannico The Indipendent, hanno infatti richiesto informazioni per Rafael Leao, in uscita dal Milan dopo la richiesta di cessione.

L’ala portoghese, stando alla richiesta del club rossonero, non andrà via per meno di 50 milioni di euro. La cifra, è crollata rispetto alle valutazioni delle scorse stagioni, ma non ha convinto del tutto il club londinese: Rafa non è la primissima scelta, seppur sia un nome nella lista dei graditi.