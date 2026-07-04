Clamoroso Milan, l’annuncio dall’Inghilterra fa sognare: affare possibile

Virgil van Dijk non è più intoccabile al Liverpool. Secondo quanto rivelato da TEAMTalk, i Reds hanno deciso di ascoltare offerte concrete per il capitano olandese. Il quinto posto in Premier League, l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il PSG e l’esonero di Arne Slot hanno convinto la dirigenza del Liverpool a riconsiderare il ruolo del difensore. Van Dijk, che compirà 35 anni a fine luglio, rappresenta un’uscita strategica per ridurre il peso del bilancio, soprattutto considerando il contratto da 350.000 sterline settimanali che la società ora valuta criticamente.
Van Dijk al Milan: il sogno concreto dei rossoneri
La situazione del difensore olandese apre scenari inaspettati per le big europee. Il Milan potrebbe rappresentare una soluzione credibile per Van Dijk, considerando la necessità di rinforzare il reparto arretrato e la capacità economica del club rossonero di affrontare un’operazione di questo calibro. L’esperienza internazionale del giocatore, unita alla sua leadership difensiva, farebbe tornare competitivo il progetto tattico dei rossoneri in vista della prossima stagione.
La dirigenza rossonera, dopo gli investimenti già pianificati con Gila della Lazio e altri movimenti di mercato, potrebbe valutare l’opportunità se il Liverpool abbassasse le pretese economiche. Van Dijk garantirebbe qualità difensiva ai vertici mondiali e una soluzione immediata per la difesa.
Il Liverpool apre la porta: quale sarà il prezzo?
Quanto chiederebbe il Liverpool per cedere Van Dijk? La valutazione dipenderà dalla pressione economica sul club inglese e dalla concorrenza di altri club europei. Con 35 anni compiuti a breve, il prezzo non dovrebbe lievitare oltre i 50-60 milioni di euro, cifra comunque importante ma non proibitiva per il Milan.
Il contratto oneroso da 350.000 sterline settimanali potrebbe rappresentare un ostacolo serio per qualsiasi acquirente, spingendo il Liverpool a contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio. In questo scenario, Van Dijk diventerebbe un’opportunità di mercato reale per il Milan, che potrebbe assicurarsi uno dei migliori difensori degli ultimi anni a condizioni vantaggiose rispetto al suo valore complessivo.
Il Milan accelera: Van Dijk nel progetto di Amorim
Se il Milan decidesse di affondare il colpo per Van Dijk, il difensore olandese rappresenterebbe il colpo di mercato della stagione nel calcio europeo. La difesa rossonera, già rinnovata con gli arrivi già programmati, troverebbe in Van Dijk un elemento di garanzia tattica e psicologica. Il progetto di Ruben Amorim avrebbe a disposizione un leader difensivo di assoluto livello per competere sia in Serie A che in Champions League.
Le prossime settimane saranno decisive. Se il Liverpool dovesse ricevere offerte concrete, il Milan potrebbe accelerare i tempi e sorprendere la concorrenza.