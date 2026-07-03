Milan, al via l’era Amorim: data dell’arrivo in città e primo compito fissato

Ruben Amorim è pronto a cominciare la sua avventura sulla panchina del Milan: il tecnico portoghese lunedì sarà in città e, in attesa di sistemazione definitiva e di trasloco, valuterà minuziosamente ogni elemento della rosa messo in stand-by in seguito agli incontri societari.

Amorim sbarca a Milano lunedì: al via le valutazioni della rosa

Come segnalato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim sta per iniziare la sua avventura italiana alla guida del Milan. Il tecnico portoghese approderà sul suolo italiano già lunedì per conoscere la città e il centro sportivo, cercando anche un’abitazione adatta al trasloco. Dopo la prima fase esplorativa da “turista”, Amorim tornerà in Portogallo e si organizzerà definitivamente nel capoluogo lombardo a partire dal prossimo fine settimana.

Dunque, dopo alcuni giorni di assestamento, inizierà a pieno il suo lavoro. La prima fase, dunque, prevede ampie e minuziose valutazioni. Infatti, domenica 12 luglio sono previsti test atletici e visite mediche della rosa a disposizione (non impegnata ai Mondiali) e da lunedì partiranno gli allenamenti. Ebbene, tutti sotto osservazione: la società ha incontrato molti entourage in questi giorni, ma prima di decisioni definitive tra permanenze e addii, Amorim e le sue valutazioni avranno un peso enorme. Si comincia.