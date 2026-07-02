Milan, deciso il futuro di Jashari: è successo questa mattina

La dirigenza del Milan ha presieduto un meeting con l’entourage dello svizzero Ardon Jashari, da cui è emersa una decisione comune: al momento nessuna separazione in vista, ma sia Amorim che il giocatore valuteranno il tutto dopo prove approfondite.

Il Milan incontra gli agenti di Jashari: permanenza confermata

Il Milan sta programmando il futuro in maniera minuziosa e, prima di partire in ritiro stagionale, sono in corso vari meeting con gli entourage dei giocatori rossoneri per chiarire quel che sarà il futuro. Ieri, ad esempio, si è presentato Beppe Riso a Casa Milan, mentre oggi – riporta Gianluca Di Marzio – è stato il turno degli agenti di Aron Jashari, poco impiegato nella passata stagione. Dal meeting è emersa una decisione comune: al momento il centrocampista svizzero rimane in rossonero, ma vi saranno attente valutazioni in ritiro da parte del giocatore stesso e di mister Amorim. Dunque, al momento, c’è un’altra possibilità.