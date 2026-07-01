Milan, fissati gli incontri con gli agenti: cosa filtra sul futuro dei rossoneri

Il Milan deve pianificare quel che sarà dei talenti cresciuti in casa: il settore giovanile ha prodotto ragazzi dall’alto valore, dimostrato soprattutto in questa stagione, e sono previsti contatti con gli agenti per capire il futuro di diamanti come Camarda, Comotto e del possibile ritorno di Liberali.

Riso a Casa Milan: cosa faranno Camarda e Comotto?

In questo momento mister Amorim vorrà valutare l’intera rosa a propria disposizione e capire quale direzione intraprendere in vista della sua stagione. Ovviamente si interverrà sul mercato, ma ci sono anche alcune valutazioni da fare su talenti di proprietà rossonera come Francesco Camarda e Christian Comotto. Come segnalato da Sportitalia, i due italiani saranno valutati inizialmente dal tecnico, ma c’è da tracciare una linea ben definita. Per questo motivo, si segnala un incontro a Casa Milan tra la dirigenza e gli agenti Giuseppe Riso e Marianna Meccacci.

Il talento “da riconquistare”: obiettivo ritorno di Liberali

Camarda e Comotto sono due fra i talenti più radiosi presenti all’interno dell’organico rossonero e la loro gestione è molto delicata: bisognerà evitare un caso Liberali 2.0, partito praticamente gratis verso Catanzaro ed esploso in questa stagione. Tuttavia, il Milan ha ancora qualche possibilità di rivedere il centrocampista con la maglia rossonera: come riportato da Fabrizio Romano, è previsto un meeting tra la dirigenza – con Cardinale e Amorim direttamente coinvolti – e Alessandro Lucci, agente dello stesso Liberali. Si prova, dunque, a effettuare un sorpasso sul Como, molto avanti nelle trattative e disposto a pagare la clausola rescissoria da 6 milioni di euro.