Milan, fissato il prezzo per il top: incontro con l’entourage

Rafael Leao e il Milan: storia di un matrimonio giunto al termine. Ormai sembrano non esserci più dubbi sul divorzio estivo tra le parti dopo anni vincenti e soddisfacenti. La dirigenza, infatti, ha espresso all’entourage la volontà comune di separarsi, fissando il prezzo di vendita.

Incontro tra il Milan e l’entourage di Leao: sarà cessione, prezzo di 60 milioni

La prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia una vera e propria sentenza di mercato in casa Milan: tra Rafael Leao e i rossoneri è ormai finita. Mentre il portoghese è impegnato ai Mondiali (dove ha realizzato un assist decisivo nel 2-1 dei suoi ai sedicesimi contro la Croazia), si è svolto a Casa Milan un incontro tra la dirigenza formata da Almstadt-Gardiner e uno degli avvocati dell’esterno lusitano.

Da questo meeting è emersa la volontà comune di separarsi: Leao si era dichiarato pronto a nuove sfide, mentre il Milan non lo considera adatto al 3-4-2-1 di Amorim. Game over, dunque: il Diavolo per cederlo vuole almeno 60 milioni di euro, ma sembra aperto anche a soluzioni sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.