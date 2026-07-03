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Milan, fissato il prezzo per il top: incontro con l’entourage

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Milan, fissato il prezzo per il top: incontro con l’entourage
Addio al Milan: il futuro di Leao è deciso
Meeting per il futuro di Leao: partirà per 60 milioni

Rafael Leao e il Milan: storia di un matrimonio giunto al termine. Ormai sembrano non esserci più dubbi sul divorzio estivo tra le parti dopo anni vincenti e soddisfacenti. La dirigenza, infatti, ha espresso all’entourage la volontà comune di separarsi, fissando il prezzo di vendita.

Incontro tra il Milan e l’entourage di Leao: sarà cessione, prezzo di 60 milioni

La prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia una vera e propria sentenza di mercato in casa Milan: tra Rafael Leao e i rossoneri è ormai finita. Mentre il portoghese è impegnato ai Mondiali (dove ha realizzato un assist decisivo nel 2-1 dei suoi ai sedicesimi contro la Croazia), si è svolto a Casa Milan un incontro tra la dirigenza formata da Almstadt-Gardiner e uno degli avvocati dell’esterno lusitano.

Da questo meeting è emersa la volontà comune di separarsi: Leao si era dichiarato pronto a nuove sfide, mentre il Milan non lo considera adatto al 3-4-2-1 di Amorim. Game over, dunque: il Diavolo per cederlo vuole almeno 60 milioni di euro, ma sembra aperto anche a soluzioni sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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