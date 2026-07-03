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Mondiali, notte a tinte rossonere: follia milanista in Portogallo-Croazia

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Mondiali, notte a tinte rossonere: follia milanista in Portogallo-Croazia
Super sfida a tinte rossonere tra Portogallo e Croazia
Marchio Milan in Portogallo-Croazia

Questa edizione dei Mondiali in America è nel vivo e ci sta regalando alcune gare memorabili. L’ultima, per ordine cronologico, è sicuramente Portogallo-Croazia disputatasi nella notte: i lusitani hanno vinto con impatto decisivo dei giocatori del Milan, Leao e Ramos, eliminando Luka Modric.

Il Milan portoghese abbatte Modric: super impatto nella notte!

Questa notte si sono disputati altri match validi per i sedicesimi di finale dei Mondiali, con due gare in programma: Svizzera-Algeria e Portogallo-Croazia. Quest’ultimo scontro ha dato spettacolo in lungo e in largo tra emozioni, gol annullati e finale al cardiopalma. Il risultato di 2-1, infatti, vede la rete decisiva al 94′ con una gran firma dei giocatori del Milan: gol di testa di Gonçalo Ramos su pennellata d’autore di Rafael Leao, che hanno fatto esplodere di gioia tutto il popolo lusitano.

L’altra faccia della medaglia? L’eliminazione della Croazia di Luka Modric, che si arrende dopo due gol annullati e un palo. Finisce qui, dunque, il cammino nella competizione e, soprattutto, la carriera interazionale del quasi 41enne del Milan. Sarà finita anche la sua carriera nei club? Ora è questa la priorità: si aspetta la decisione del classe ’85, con il Diavolo che vorrebbe trattenerlo.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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