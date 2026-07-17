Clamoroso Milan, l’Arsenal apre alla cessione di un super top: la rivelazione nel podcast

Gabriel Jesus potrebbe arrivare al Milan in questa sessione di mercato. L’Arsenal ha deciso di cedere il bomber brasiliano per evitare di perderlo a parametro zero nel 2027.

Gabriel Jesus e il Milan: la corsa in pole position

Secondo quanto rivelato da TeamTALK, i Gunners stanno lavorando attivamente per vendere l’attaccante nelle prossime settimane. Il Milan si sarebbe inserito con determinazione nella trattativa, balzando tra i principali candidati europei e avviando già i primi contatti esplorativi con la dirigenza londinese. Tra i club italiani, il Diavolo è l’unico che ha manifestato interesse concreto e strutturato.

La necessità dell’Arsenal di accelerare è dettata da ragioni contrattuali precise. L’accordo di Gabriel Jesus scade il 30 giugno 2027: questa finestra di mercato rappresenta l’ultima vera opportunità per i Gunners di monetizzare il cartellino, scongiurando il rischio di perderlo a zero tra dodici mesi. La valutazione fissata dai londinesi si aggira intorno ai 20 milioni di sterline, equivalenti a 23-25 milioni di euro.

Gabriel Jesus e il sistema di Amorim: il profilo perfetto

Dal punto di vista tattico, il brasiliano rappresenta un innesto ideale per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim. Gabriel Jesus è una punta moderna di movimento, dotata di mobilità straordinaria e qualità associative spiccate, capace di agire sia come riferimento centrale atipico sia come trequartista d’inserimento. Queste caratteristiche garantirebbero imprevedibilità e fluidità al modulo che il tecnico portoghese sta provando nel ritiro di Milanello.

Qual è l’ostacolo principale alla trattativa? Lo stipendio. All’Emirates Stadium, Gabriel Jesus percepisce circa 265.000 sterline a settimana, pari a oltre 14 milioni di euro lordi annui. Una cifra che si colloca completamente al di fuori dei parametri salariali imposti dal tetto RedBird e da Gerry Cardinale.

La valutazione del cartellino risulta accessibile per le casse di Via Aldo Rossi, ma l’ingaggio rappresenta un muro praticamente insormontabile. Per far decollare la trattativa, sarà imprescindibile che il giocatore decida di ridursi sensibilmente lo stipendio oppure che l’Arsenal accetti formule alternative come un prestito con corposa partecipazione al pagamento della retribuzione. Sullo sfondo rimangono in osservazione Atlético Madrid, Juventus e alcuni club turchi.

Il Milan ha aperto un varco importante nel mercato offensivo, ma la strada per Gabriel Jesus passa necessariamente per una rinegoziazione salariale. Nei prossimi giorni, il Diavolo dovrà decidere se affrontare questa sfida o dirottare le risorse verso altri obiettivi nel calciomercato estivo.