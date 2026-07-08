Con Amorim parla anche Cardinale: “Stop col passato, ecco cosa voglio dal nuovo Milan”

Gerry Cardinale ha scelto il calcio entusiasmante come identità del nuovo Milan. Nel giorno della presentazione di Ruben Amorim, il presidente rossonero ha tracciato una linea netta con il passato.

Cardinale e la rivoluzione organizzativa: sei mesi compressi in quattro settimane

La proprietà ha accelerato i tempi di una ristrutturazione che inizialmente avrebbe richiesto più tempo. Cardinale ha incontrato decine di candidati, valutato profili internazionali e deciso di rafforzare i legami tra proprietà, dirigenza e staff tecnico. L’obiettivo dichiarato è riportare il Milan al suo passato glorioso, ma il metodo è completamente diverso rispetto alle gestioni precedenti: una struttura verticale dove il presidente definisce la visione, il direttore sportivo la implementa, l’allenatore la traduce in campo.

Cardinale ha sottolineato più volte durante il suo intervento che dietro questa scelta c’è un lavoro corale. Non è una decisione solitaria del presidente, ma il risultato di riunioni concentrate in poche settimane dove sono stati coinvolti i migliori professionisti disponibili sul mercato. Amorim rappresenta la pietra miliare di questo nuovo assetto: non è solo un allenatore, ma il simbolo di una rottura rispetto ai precedenti approcci.

Uno stile di gioco: dalla difesa alla ricerca del bello

Il Milan ha giocato per non perdere in troppi momenti della sua storia recente. Cardinale vuole invertire completamente questa mentalità. Il calcio deve essere eccitante e bello da guardare, non una successione di schermaglie tattiche dove la paura prevale sulla creatività. Questo significa ricercare il possesso palla intelligente, gli attacchi costruiti, le azioni che premiano l’intraprendenza offensiva.

Non è una posizione generica. È una critica diretta ai sistemi che hanno caratterizzato il calcio italiano negli ultimi anni, dove la compattezza difensiva ha spesso soffocato le qualità offensive. Il Milan intende muoversi in controtendenza rispetto a questo paradigma. Amorim, nella sua esperienza allo Sporting Lisbona, ha dimostrato di saper costruire squadre offensive senza sacrificare l’equilibrio difensivo.

La nuova cultura: quale eredità lasciare alle spalle

Quale passato vuole il Milan abbandonare? Cardinale non è stato esplicito, ma il contesto lo suggerisce: gli ultimi anni di incertezza gestionale, i cambi frequenti di allenatori, le scelte di mercato contraddittorie, la perdita di identità tattica. Il nuovo progetto costruisce un’alternativa netta a tutto questo. Le azioni parleranno da sole, ha detto il presidente: non promesse, ma risultati concreti sul campo.

Questo approccio riduce gli spazi per scuse o giustificazioni. Se il Milan non vince, non sarà per mancanza di risorse o di chiarezza progettuale. Sarà perché gli avversari sono stati più bravi o perché i risultati non hanno premiato le prestazioni. La responsabilità viene assunta in toto dalla proprietà e dalla dirigenza.

Le prossime mosse: mercato e gestione della rosa

Cardinale ha confermato che i lavori di rinnovamento continueranno. Ha portato i migliori talenti disponibili all’interno della struttura rossonera, e questo processo non è concluso. Il mercato potrebbe portare ulteriori aggiustamenti se necessario, ma la priorità è far funzionare il progetto con gli effettivi attuali. Amorim avrà il compito di estrarre il massimo dalla rosa esistente e di integrarvi rapidamente i nuovi arrivi.

La stagione che arriva sarà decisiva per valutare se questa rivoluzione organizzativa è sostenibile nel tempo. Il Milan tornerà a competere per il campionato con una struttura rinnovata e una visione tattica chiara. Se Cardinale mantiene coerenza nel supportare questo progetto, il calcio offensivo e la ricerca dell’eccellenza potranno trasformarsi da dichiarazioni di intenti in realtà concreta sul campo di gioco per il Milan.